Καρβέλας: Ζητάει 200 - 300 χιλιάδες ευρώ από την Άννα Βίσση

Ο Νίκος Καρβέλας φέρεται να ζητά 200.000 από την Άννα Βίσση στο πλαίσιο όσων είχαν συμφωνηθεί

Ο δικηγόρος της Άννας Βίσση, Μιχάλη Δημητρακόπουλο, μιλώντας στο TLIFE για την οικονομική εκκρεμότητα ανάμεσα στους δυο τραγουδιστές, επιβεβαιώνει ουσιαστικά ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένας διάλογος ανάμεσα στις δυο πλευρές.

«Γίνεται ένας διάλογος σε καλό κλίμα για διάφορα θέματα, φιλοδοξώ ότι όλα θα λυθούνε με συζήτηση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πληροφορίες κάνουν λόγο για έντονη διαφωνία, η οποία φέρεται να προέκυψε όταν ο γνωστός συνθέτης ενημερώθηκε ότι δεν επρόκειτο να λάβει ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, το οποίο, κατά τις ίδιες πληροφορίες, θεωρούσε πως είχε συμφωνηθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον της Άννας Βίσση, η ίδια δεν έλαβε αμοιβή για τη μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ. Άλλωστε, επρόκειτο για μια παραγωγή ιδιαίτερα υψηλού κόστους, με την Ελληνίδα σταρ να έχει ξεκαθαρίσει από την αρχή πως το συγκεκριμένο live δεν αποτελούσε για εκείνη ένα εγχείρημα με βασικό ζητούμενο το οικονομικό κέρδος.

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