ΤΡΙ.06 Οκτ 2026 00:37
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Καρβέλας: Ζητάει 200 - 300 χιλιάδες ευρώ από την Άννα Βίσση

καρβελας
clock 09:00 | 06/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Ο Νίκος Καρβέλας φέρεται να ζητά 200.000 από την Άννα Βίσση στο πλαίσιο όσων είχαν συμφωνηθεί

Ο δικηγόρος της Άννας Βίσση, Μιχάλη Δημητρακόπουλο, μιλώντας στο TLIFE για την οικονομική εκκρεμότητα ανάμεσα στους δυο τραγουδιστές, επιβεβαιώνει ουσιαστικά ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένας διάλογος ανάμεσα στις δυο πλευρές.

«Γίνεται ένας διάλογος σε καλό κλίμα για διάφορα θέματα, φιλοδοξώ ότι όλα θα λυθούνε με συζήτηση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πληροφορίες κάνουν λόγο για έντονη διαφωνία, η οποία φέρεται να προέκυψε όταν ο γνωστός συνθέτης ενημερώθηκε ότι δεν επρόκειτο να λάβει ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, το οποίο, κατά τις ίδιες πληροφορίες, θεωρούσε πως είχε συμφωνηθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον της Άννας Βίσση, η ίδια δεν έλαβε αμοιβή για τη μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ. Άλλωστε, επρόκειτο για μια παραγωγή ιδιαίτερα υψηλού κόστους, με την Ελληνίδα σταρ να έχει ξεκαθαρίσει από την αρχή πως το συγκεκριμένο live δεν αποτελούσε για εκείνη ένα εγχείρημα με βασικό ζητούμενο το οικονομικό κέρδος.

Διαβάστε επίσης 

Γονίδης για Κασιδιάρη: «Εγώ τους επώνυμους τους καλωσορίζω όλους»

Ξεσπά η μητέρα του Μαζωνάκη: «Να τιμωρηθούν με τον χειρότερο τρόπο»

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Αννα Βισση νίκος καρβελας
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis