Γονίδης για Κασιδιάρη: «Εγώ τους επώνυμους τους καλωσορίζω όλους»

Ο Ηλίας Κασιδιάρης διασκέδασε στο νυχτερινό μαγαζί που τραγουδά ο Σταμάτης Γονίδης και εκείνος τον καλωσόρισε εγκάρδια.

«θα χαιρετήσω και τον φίλο μου τον Ηλία τον Κασιδιάρη. Ευχαριστώ που επέλεξες εμένα για να γιορτάσεις την αποφυλάκισή σου. Σου εύχομαι ό,τι ονειρεύεσαι να το δεις μπροστά σου», είπε ο τραγουδιστής.

Ο Σταμάτης Γονίδης απάντησε στον σάλο που προκλήθηκε, μετά για το εγκάρδιο καλωσόρισμα που απηύθυνε στον καταδικασμένο ως διευθυντικό στέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής.

«Εγώ κάθε βράδυ όταν βγαίνω, καλωσορίζω όλο τον κόσμο και όταν υπάρχει κάποιος επώνυμος τον καλωσορίζω ξεχωριστά. Μου είπαν είναι εδώ ο Ηλίας Κασιδιάρης, λέω “καλώς το παλικάρι, καλός πολίτης”, γιατί ήρθε να γιορτάσει σε εμένα την αποφυλάκισή του. Ο κάθε επώνυμος, βουλευτής είναι, υπουργός είναι, ό,τι και να είναι, εγώ τους καλωσορίζω ξεχωριστά. Αυτό συνέβη», είπε στην εκπομπή Πρωινό.

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