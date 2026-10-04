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GOSSIP - LIFESTYLE

Nτάγκλας: "Δεν ήμουν ποτέ εθισμένος στο σεξ, ήμουν γνήσιο παιδί της δεκαετίας του ’60"

daglas
clock 23:00 | 04/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στο βιβλίο του με τίτλο «One Helluva Ride», ο Μάικλ Ντάγκλας αναφέρεται στις πολυάριθμες ερωτικές περιπέτειές του και χαρακτηρίζει τον εαυτό του «γνήσιο παιδί της δεκαετίας του ’60». 

 «Δεν ξέρω αν έχω κοιμηθεί με τόσες πολλές γυναίκες, δεν το βλέπω έτσι. Όχι, όχι εγώ. Ήμουν γνήσιο παιδί της δεκαετίας του ’60», είπε ο ηθοποιός.

«Η δική μου απορία είναι γιατί, από όλες τις χώρες και από όλα τα μέσα στα οποία δίνω συνεντεύξεις, οι Βρετανοί ασχολούνται τόσο πολύ με θέματα που αφορούν το σεξ;». Ο Ντάγκλας τόνισε επίσης στο βιβλίο του ότι «ποτέ δεν ήμουν γαμ***νος εθισμένος στο σεξ», αναφερόμενος στα δημοσιεύματα της δεκαετίας του ’90 που υποστήριζαν ότι είχε εισαχθεί σε κέντρο αποκατάστασης για εθισμό στο σεξ. Όταν του επισημάνθηκε ότι τα απομνημονεύματά του είναι «γεμάτα σεξ», απάντησε: «Δεν ένιωσα ότι ήταν έτσι. Αναφέρω δύο-τρεις γυναίκες στο βιβλίο».

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