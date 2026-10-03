The Voice: Έτσι αποχαιρέτησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη

Με την επιτυχία “Ανήκω σε μένα” ξεκίνησε το αφιέρωμα του The Voice στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη. Αμέσως μετά την ερμηνεία των τριών coaches του μουσικού τάλεντ σόου, στη σκηνή ανέβηκαν ο Γιώργος Λιανός και ο Γιώργος Καπουτζίδης προκειμένου να μοιραστούν δυο λόγια καρδιάς για εκείνον.

“Θέλω να σας είμαι ειλικρινής. Λίγο πριν ξεκινήσουμε αυτή την εκπομπή, άκουσα μια φωνή στο ακουστικό να μου λέει: “είσαι λίγο σφιγμένος”. Και όντως, νιώθω λίγο σφιγμένος” παραδέχθηκε ο Γιώργος Λιανός.

“ήθελα πολύ να ‘μαι εδώ. Σκεφτόμουν ότι έτσι και αλλιώς θα ερχόμουν να σας έβλεπα στο πρώτο επεισόδιο, δεν φανταζόμουν όμως ότι θα ήταν αυτό το πρώτο επεισόδιο. Τον ζήσαμε, τον αγαπήσαμε, θέλω να πιστεύω ότι και αυτός μας αγάπησε. Ας πούμε ότι αυτή η βραδιά είναι η δική μας υπόσχεση ότι δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ”, πρόσθεσε ο Γιώργος Καπουτζίδης.

“Υπάρχει πραγματική αμηχανία σ’ αυτό που σήμερα γίνεται, με πολύ σεβασμό αλλά και με όλες τις περιφερειακές σκέψεις. Έγινε τόσο απότομα και νομίζω πως όλοι ακόμα βρισκόμαστε σε ένα σοκ” επισήμανε, τότε, ο Πάνος Μουζουράκης.

Διαβάστε επίσης

O Ηλίας Βρεττός για την εγκυμοσύνη της συζύγου του

Μιμή Ντενίση: «Η κακία στα media ξεχειλίζει, η ζήλια, το κουτσομπολιό, τα φτηνιάρικα αστεία»