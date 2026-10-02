O Ηλίας Βρεττός για την εγκυμοσύνη της συζύγου του

Ο Ηλίας Βρεττός και η σύζυγός του, Αναστασία Δηληγιάννη, θα γίνουν γονεις για πρώτη φορά. Ο τραγουδιστής αποκαλύψε πως βρίσκεται σχεδόν στον έκτο μήνα και πως υπάρχει μεγάλη αγωνία να πάνε όλα καλά.

«Νιώθουμε υπέροχα, είναι κάτι πρωτόγνωρο για εμάς όλο αυτό, αλλά ταυτόχρονα με τη χαρά υπάρχει μεγάλο καρδιοχτύπι, μεγάλη αγωνία και ανησυχία να πάνε όλα καλά μέχρι τέλους. Είναι μέχρι στιγμής όλα μαγικά. Είναι σχεδόν έξι μηνών, γι’ αυτό και το ανακοινώσαμε», είπε χαρακτηριστικά.

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