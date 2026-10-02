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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Κακουργηματική δίωξη στην 36χρονη για τους «ροζ» φακέλους

δικαστηρια περιπολικο
clock 17:07 | 02/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος της 36χρονης από το Ηράκλειο, η οποία συνελήφθη για υπόθεση στοχοποίησης και διασυρμού άλλης γυναίκας με φακέλους που φέρεται να περιείχαν προσβλητικό και δυσφημιστικό υλικό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι φάκελοι είχαν τοποθετηθεί σε παρμπρίζ αυτοκινήτων και εισόδους πολυκατοικιών, ενώ περιείχαν στοιχεία και φωτογραφία της γυναίκας, συνοδευόμενα από υβριστικές και σεξουαλικού περιεχομένου αναφορές. Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία και σε βάρος ενός άνδρα, ο οποίος δεν έχει μέχρι στιγμής ταυτοποιηθεί.

Παράλληλα, μετά από καταγγελία που είχε υποβληθεί τον Αύγουστο, φέρεται να στάλθηκε ακόμη ένας φάκελος στο σπίτι των γονέων της γυναίκας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, περιείχε υβριστικό υλικό και άλλα αντικείμενα.

Η 36χρονη αρνείται τις κατηγορίες και αναμένεται να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη στον ανακριτή.

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κακουργηματική δίωξη
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