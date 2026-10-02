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Σμαραγδής: «Το σενάριο για τον “Κολοκοτρώνη” έχει τελειώσει, είμαστε στο στάδιο να βρούμε τα χρήματα»

Γιάννης Σμαραγδής
clock 16:00 | 02/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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O Γιάννης Σμαραγδής μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» αναφέρθηκε στη νέα του ταινία για τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη μετά την τελευταία ταινία «Καποδίστριας».

«το σενάριο της ταινίας μου για τον Κολοκοτρώνη έχει τελειώσει. Περνάμε στο επόμενο στάδιο του να βρούμε τα χρήματα. Ξεκινάς και γράφεις και σκέφτεσαι έναν ηθοποιό. Αν δεν υπάρχει, σκέφτεσαι και την εναλλακτική λύση», είπε ο Κρητικό σκηνοθέτης

«Έχω δεχτεί μόνο πισώπλατα μαχαιρώματα. Δεν ακολουθώ τις μόδες. Υπηρετώ αυτό που κληρονόμησα εγώ και όλοι οι Έλληνες» τόνισε ο Γιάννης Σμαραγδής.

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