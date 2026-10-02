Λισαβόνα: Αφίσες υπέρ του Ρονάλντο – Στο στόχαστρο ο Ζεσούς

Η αντιπαράθεση γύρω από τον Κριστιάνο Ρονάλντο και την Εθνική Πορτογαλίας φαίνεται πως έχει ξεφύγει πλέον από τα όρια των αποδυτηρίων, καθώς η Λισαβόνα ξύπνησε με μεγάλες αφίσες και πανό που εξέφραζαν τη στήριξη προς τον αρχηγό της ομάδας, αλλά και την έντονη κριτική προς τον προπονητή Χόρχε Ζεσούς.

Τρία μεγάλα πανό έκαναν την εμφάνισή τους σε ιδιαίτερα κεντρικά και συμβολικά σημεία της πορτογαλικής πρωτεύουσας, προκαλώντας συζητήσεις και αντιδράσεις. Δύο από αυτά τοποθετήθηκαν κατά μήκος της 2ης Περιφερειακής Οδού, κοντά στο αεροδρόμιο Humberto Delgado και στην περιοχή του Estádio da Luz.

Το τρίτο πανό τοποθετήθηκε κοντά στην Πόλη του Ποδοσφαίρου στην Κάσιας, όπου βρίσκονται τα γραφεία και οι εγκαταστάσεις της Πορτογαλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και αποτελεί την έδρα της Εθνικής ομάδας.

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Το μήνυμα υπέρ του Ρονάλντο

Τα πανό περιείχαν μήνυμα ευγνωμοσύνης προς τον Κριστιάνο Ρονάλντο, αλλά και σκληρή κριτική προς τον Χόρχε Ζεσούς για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τον αρχηγό της Εθνικής.

«Σε ευχαριστώ, Κριστιάνο Ρονάλντο, για όλα όσα έχεις κάνει για την Πορτογαλία. Σε ευχαριστώ, αρχηγέ!», αναφερόταν χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο μήνυμα ασκούνταν κριτική στον Ζεσούς, με αιχμές για την αντιμετώπιση του Ρονάλντο και τη διαχείρισή του ως αρχηγού και ποδοσφαιριστή της Εθνικής.

Αφαιρέθηκε το πανό κοντά στην Ομοσπονδία

Η αφίσα που είχε τοποθετηθεί κοντά στην Πόλη του Ποδοσφαίρου δεν έμεινε για πολλές ώρες στη θέση της. Οι υπηρεσίες του Δημοτικού Συμβουλίου της Οέιρας προχώρησαν στην απομάκρυνσή της, επικαλούμενες την απουσία της απαραίτητης άδειας.

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Ωστόσο, μέχρι να απομακρυνθεί, είχε ήδη τραβήξει την προσοχή των διερχόμενων, αλλά και των μέσων ενημέρωσης. Παράλληλα, φωτογραφίες των πανό διαδόθηκαν γρήγορα στα social media, προκαλώντας έντονη συζήτηση στην Πορτογαλία.

Στο επίκεντρο η σχέση Ρονάλντο – Ζεσούς

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται στον απόηχο όσων συνέβησαν στην Κοπεγχάγη, όπου ο Ρονάλντο βρέθηκε στον πάγκο για την αναμέτρηση με τη Δανία, με τον Γκονσάλο Ράμος να παίρνει θέση στο αρχικό σχήμα.

Η απόφαση αυτή φαίνεται πως αποτέλεσε σημείο καμπής στη σχέση του αρχηγού με τον προπονητή, με τον Ρονάλντο να αποχωρεί από το προπονητικό καμπ της Εθνικής και να ταξιδεύει στη Μαδρίτη.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην Πορτογαλία και έχει μεταφέρει τη συζήτηση από το καθαρά αγωνιστικό επίπεδο στη σχέση μεταξύ του εμβληματικού αρχηγού και της τεχνικής ηγεσίας.

Οι εξελίξεις γύρω από τον Ρονάλντο και τον Ζεσούς αναμένεται πλέον να παραμείνουν στο επίκεντρο, καθώς η Πορτογαλία καλείται να διαχειριστεί την αγωνιστική της πορεία, αλλά και τον αντίκτυπο που έχει προκαλέσει η συγκεκριμένη υπόθεση.

Πηγή: Abola.pt

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