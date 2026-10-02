Δήμος Ηρακλείου: Δωρεάν ομαδικά Εργαστήρια Επαγγελματικής Συμβουλευτικής

Δύο ομαδικά εργαστήρια επαγγελματικής συμβουλευτικής διοργανώνουν στις 6 και 26 Οκτωβρίου το Δίκτυο Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Ηρακλείου και την υποστήριξη του Εργατικού Κέντρου. Μέσα από τα εργαστήρια αυτά, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν, να ανταλλάξουν εμπειρίες και να γνωρίσουν πρακτικές τεχνικές που αφορούν την είσοδο στην αγορά εργασίας καθώς και τη διαχείριση επαγγελματικών αλλαγών.

Πρόγραμμα Εργαστηρίων:

· Το πρώτο εργαστήριο που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026, 10:00–13:00 έχει θέμα «Προβάλλοντας τον καλύτερο εαυτό σου: Τεχνικές αυτοπαρουσίασης στη συνέντευξη επιλογής» και αφορά την προετοιμασία για τη συνέντευξη επιλογής, με έμφαση στις τεχνικές αυτοπαρουσίασης και στην ανάδειξη των προσόντων των υποψηφίων.

· Το δεύτερο εργαστήριο που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026, 10:00–13:00 έχει θέμα «Μεταβάσεις καριέρας: Δεξιότητες για νέα ξεκινήματα και επαγγελματική (ανα)προσαρμογή» και αφορά τα νέα επαγγελματικά ξεκινήματα και τις δεξιότητες που μπορούν να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις αλλαγές της σταδιοδρομίας τους.

Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν στο Περιφερειακό Παράρτημα ΙΝΕ ΓΣΕΕ Κρήτης (Ανδρέα Παπανδρέου 61 & Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄, 1ος όροφος).

Περισσότερες πληροφορίες στο ΙΝ.Ε. / Γ.Σ.Ε.Ε. Κρήτης στο τηλέφωνο 2810-343616 καθώς και στα link: [email protected], https://kriti.inegsee.gr, https://www.inegsee.gr/, https://www.facebook.com/inegseekritis/?locale=el_GR.

Επίσης, στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ηρακλείου στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 22, 71202, στα τηλέφωνα 2813409556 και 2810226660, στα link: [email protected], https://www.heraklion.gr/citizen/kentro-koinothtas καθώς και στη σελίδα του facebook του Κέντρου.

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