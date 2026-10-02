Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης: Οι αγοραστικές συνήθειες των Ελλήνων καταναλωτών αντικείμενο έρευνας

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Στο «μικροσκόπιο» νέας επιστημονικής μελέτης της Κλινικής Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης μπαίνουν οι διατροφικές επιλογές και οι αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών στην Ελλάδα.

Η έρευνα επιχειρεί να ρίξει φως στον τρόπο με τον οποίο οι Έλληνες επιλέγουν τα προϊόντα για το καθημερινό τους τραπέζι, εξετάζοντας παράλληλα τον βαθμό στον οποίο επηρεάζονται από το κύμα ανατιμήσεων.

Επιπλέον, διερευνάται αν οι καταναλωτές συνηθίζουν να διαβάζουν τις ετικέτες των τροφίμων, καθώς και το κατά πόσο το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και η οικολογική συνείδηση καθορίζουν τις αγορές τους.

Με άλλα λόγια η έρευνα, με τίτλο «Η νέα ταυτότητα του ελληνικού καλαθιού τροφίμων: Παράγοντες που διαμορφώνουν τις επιλογές τροφίμων των ενηλίκων καταναλωτών στην Ελλάδα», εστιάζει στη χαρτογράφηση των σύγχρονων καταναλωτικών συνηθειών στην χώρα.

Η μελέτη έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης και διεξάγεται αποκλειστικά διαδικτυακά και η συμπλήρωση του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου διαρκεί περίπου 10 λεπτά.

Η συμμετοχή είναι εθελοντική, οι απαντήσεις είναι απολύτως ανώνυμες και τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς σκοπούς.

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