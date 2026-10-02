Πληθωρισμός: Εκτοξεύθηκε στο 5,1% τον Σεπτέμβριο

Ο ετήσιος πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να αυξηθεί στο 3,8% τον Σεπτέμβριο του 2026, από 3,2% τον Αύγουστο, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eυρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, Eurostat.

Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ εδώ και τρία χρόνια και σχεδόν διπλάσιο από τον στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η απότομη επιτάχυνση του πληθωρισμού αποδίδεται κυρίως στην εκτίναξη των τιμών της ενέργειας, σε ένα περιβάλλον αυξημένων ενεργειακών πιέσεων που συνδέονται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Εξετάζοντας τις βασικές συνιστώσες του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, η ενέργεια αναμένεται να καταγράψει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό το Σεπτέμβριο (18,8%, έναντι 14,3% τον Αύγουστο) και ακολουθούν οι υπηρεσίες (3,2%, έναντι 3,0% τον Αύγουστο), τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός (1,4%, έναντι 1,1% τον Αύγουστο) και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (1,1%, έναντι 1,2% τον Αύγουστο).

Euro area #inflation expected to be at 3.8% in September 2026, up from 3.2% in August 2026. Components: energy +18.8%, services +3.2%, food, alcohol & tobacco +1.4%, other goods +1.1% - flash estimate https://t.co/0SV1q3b4aH pic.twitter.com/qJGJGfvxwu — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) October 2, 2026

Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι ο πληθωρισμός θα αυξηθεί στο 5,1% το Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο. Το Σεπτέμβριο, τα υψηλότερα επίπεδα πληθωρισμού στην ευρωζώνη καταγράφουν η Λιθουανία (6,1%), η Βουλγαρία (5,6%), η Κύπρος και το Λουξεμβούργο (5,2%), η Ελλάδα (5,1%) και η Ισπανία (5,0%). Ακολουθεί το Βέλγιο με 4,6%. Τον ίδιο μήνα, τα χαμηλότερα επίπεδα πληθωρισμού καταγράφουν η Μάλτα (2,2%), η Φινλανδία (2,6%), η Λετονία (2,9%), η Εσθονία και η Ολλανδία (3%).

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