EURO U21: Νίκη της Ιταλίας στο 95' και το θρίλερ συνεχίζεται για την Εθνική Ελπίδων

Θρίλερ στο Ερεβάν με την U21 της Ιταλίας να... φλερτάρει με μέγα «κάζο», αλλά να καταφέρνει να αποδράσει με νίκη 1-0 και γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων με σκόρερ τον Άλφαντζο Σισέ της Μίλαν. Μέχρι τότε η Αρμενία κρατούσε στα χέρια της τον πρώτο της βαθμό μετά από 9 αγώνες στους προκριματικούς του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2027, ένα αποτέλεσμα που θα σκορπούσε ενθουσιασμό και στη δική μας εθνική Ελπίδων. Εάν το 0-0 είχε μείνει μέχρι τέλους, η Ελλάδα με νίκη εναντίον της Βόρειας Ιρλανδίας την προσεχή Τρίτη (6/10) στο Λούργκαν, θα προκρινόταν απευθείας στην τελική φάση του EURO U21 για πρώτη φορά μετά από 24 χρόνια, αφού θα είχε εξασφαλίσει τη συμμετοχή της ως καλύτερη δεύτερη των ομίλων. Τώρα, τη θέση αυτή κατέχει η Ιταλία η οποία την τελευταία αγωνιστική (5/10) υποδέχεται την Πολωνία. Οι δύο ομάδες μετέχουν στον 5ο όμιλο. Η Πολωνία έχει απόλυτο ρεκόρ 9-0-0 ενώ η Ιταλία έχει 8 νίκες και μία ήττα από την Πολωνία με 2-1. Και οι δυο ομάδες έχουν καλύτερη διαφορά τερμάτων από την Ελλάδα, αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση νίκης των «Ατζούρι» προκρίνονται κι οι δύο στους τελικούς, εκτός κι αν υπάρξει μεγάλη ανατροπή στη διαφορά τερμάτων.



Σύμφωνα με όσα ισχύουν μετά τα σημερινά αποτελέσματα, καθώς δεν προσμετρώνται οι αγώνες εναντίον της τελευταίας ομάδες του ομίλου, η κατάσταση έχει ως εξής:



Πολωνία 18-1



Ιταλία 20-4



Ελλάδα 18-6



Συνεπώς, σε περίπτωση που την Κυριακή η Ιταλία έχει επικρατήσει της Πολωνίας, η Ελλάδα θα χρειάζεται νίκη και πιθανότατα ευρύ σκορ επί της Βόρειας Ιρλανδίας για να πάρει την απευθείας πρόκριση. Σε διαφορετική περίπτωση, θα περάσει από τη διαδικασία των play off αντιμετωπίζοντας κάποια ισχυρή εθνική ομάδα που θα έχει καταταγεί δεύτερη στον όμιλό της. Σε περίπτωση, όμως, νίκης της Πολωνίας ή ισοπαλίας θα χρειάζεται απλώς τους τρεις βαθμούς για να πανηγυρίσει την επιστροφή της σε EURO U21 μετά από το 2002.

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