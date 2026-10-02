Χάλι Μπέρι: Ο πρώην σύζυγός της την κατηγορεί για κακοποίηση του 12χρονου γιου τους

Μια νέα, ιδιαίτερα σοβαρή δικαστική διαμάχη βρίσκεται σε εξέλιξη ανάμεσα στη Χάλι Μπέρι και τον πρώην σύζυγό της, Olivier Martinez, με επίκεντρο τον 12χρονο γιο τους, Maceo.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Variety, ο Γάλλος ηθοποιός προσέφυγε στη Δικαιοσύνη ζητώντας προσωρινά περιοριστικά μέτρα κατά της βραβευμένης με Όσκαρ ηθοποιού, διατυπώνοντας σοβαρές καταγγελίες για τη συμπεριφορά της απέναντι στο παιδί τους. Παράλληλα, ζητά να του ανατεθεί η αποκλειστική επιμέλεια του γιου τους, αντί της συμφωνίας που ισχύει σήμερα μεταξύ των δύο γονέων.

Οι καταγγελίες του Olivier Martinez

Στα δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το αμερικανικό μέσο, ο Olivier Martinez υποστηρίζει ότι στις 26 Σεπτεμβρίου σημειώθηκε ένα σοβαρό περιστατικό ανάμεσα στη Χάλι Μπέρι και τον γιο τους.

Σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς του ίδιου, η ηθοποιός φέρεται να επιτέθηκε σωματικά στον Maceo, πιάνοντάς τον από τον λαιμό. Ο Olivier Martinez υποστηρίζει ακόμη ότι ο 12χρονος επικοινώνησε μαζί του μετά το περιστατικό και του περιέγραψε όσα, κατά τον ίδιο, είχαν συμβεί. Πρόκειται για ισχυρισμούς που περιλαμβάνονται στη δικαστική προσφυγή του ηθοποιού και όχι για περιστατικά που έχουν αποδειχθεί δικαστικά.

Ο πρώην σύζυγος της Χάλι Μπέρι φέρεται να αναφέρεται και σε προηγούμενα περιστατικά, κάνοντας λόγο για σωματική αλλά και λεκτική ή συναισθηματική κακοποίηση. Στην αίτησή του υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, ότι η ηθοποιός είχε έρθει και άλλες φορές σε έντονη σωματική αντιπαράθεση με τον γιο τους.

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