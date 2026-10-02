Κρήτη: Συνεχίζεται το σφυροκόπημα της κακοκαιρίας - Μεγάλες καταστροφές σε Λασίθι, Μυλοπόταμο και Ηράκλειο

Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένει η Κρήτη, μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών, με ισχυρές βροχοπτώσεις να συνεχίζονται σε αρκετές περιοχές του νησιού.

Στο Οροπέδιο Λασιθίου οι βροχές εξακολουθούν να εκδηλώνονται κατά διαστήματα, ενώ ο κάμπος παραμένει πλημμυρισμένος και μη προσβάσιμος, καθώς βρίσκεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας για λόγους ασφαλείας.

Όπως ανέφερε ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασάκης, οι μεγάλες ποσότητες νερού έχουν προκαλέσει σημαντικές ζημιές στις καλλιέργειες, ενώ προβλήματα αντιμετωπίζουν και οι κτηνοτρόφοι της περιοχής.

Ο ίδιος εξέφρασε την ανησυχία του για την εξέλιξη της κακοκαιρίας, καθώς, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ενημερώσεις, τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν έως και την Κυριακή. Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους να αποφεύγουν τις μη απαραίτητες μετακινήσεις όσο διαρκούν οι ισχυρές βροχοπτώσεις.

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία και στον ορεινό Μυλοπόταμο. Ζωνιανά, Λιβάδια και Αξός έχουν βρεθεί στο επίκεντρο, με χείμαρρους να παρασύρουν οχήματα, δρόμους να έχουν υποστεί ζημιές, σπίτια να πλημμυρίζουν και κατολισθήσεις να προκαλούν προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Ο Δήμος Μυλοποτάμου έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ οι Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή ενόψει νέου κύματος καταιγίδων από το απόγευμα.

Την ίδια ώρα, οι κάτοικοι των χωριών του Κουλούκωνα στον Δήμο Μυλοποτάμου καλούνται να μην χρησιμοποιούν το νερό του δικτύου για πόση ή προετοιμασία φαγητού, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι από τη ΔΕΥΑ Μυλοποτάμου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνιστούν τη χρήση εμφιαλωμένου νερού μέχρι νεότερης ανακοίνωσης.

Σε κόκκινο συναγερμό παραμένει το Ηράκλειο, καθώς το νέο κύμα κακοκαιρίας έχει προκαλέσει έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση σε αρκετές περιοχές.

Η ισχυρή νεροποντή μετέτρεψε δρόμους της πόλης σε λίμνες, δυσκολεύοντας τις μετακινήσεις, ενώ προβλήματα καταγράφονται σε Φοινικιά, Γιόφυρο, Ρουκάνι και Προφήτη Ηλία. Πλημμυρικά φαινόμενα σημειώθηκαν επίσης σε περιοχές της Χερσονήσου και στις Κάτω Γούβες, όπου τα ορμητικά νερά έχουν παρέσυραν ακόμη και οχήματα.

Οι Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς τα έντονα φαινόμενα συνεχίζονται και υπάρχει κίνδυνος για νέα προβλήματα στο οδικό δίκτυο και τις υποδομές.

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