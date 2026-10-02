Γ’ Εθνική: Η κακοκαιρία «ανέβαλλε» τη 2η αγωνιστική - Πότε θα γίνει

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Οι έντονες καιρικές συνθήκες που πλήττουν την Κρήτη προκαλούν αλλαγές στον αγωνιστικό σχεδιασμό του κρητικού ομίλου της Γ’ Εθνικής.

Η ΕΠΟ αποφάσισε την αναβολή ολόκληρης της 2ης αγωνιστικής, η οποία ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Έτσι, καμία από τις αναμετρήσεις του προγράμματος δεν θα πραγματοποιηθεί στην αρχικά προγραμματισμένη ημερομηνία.

Η 2η αγωνιστική μεταφέρεται για την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, με τις ομάδες να καλούνται να προσαρμόσουν ανάλογα την προετοιμασία και τον αγωνιστικό τους σχεδιασμό.

Στις 11 Οκτωβρίου η 3η αγωνιστική

Αλλαγή ημερομηνίας προκύπτει και για την 3η αγωνιστική. Τα παιχνίδια που είχαν οριστεί αρχικά για το Σάββατο 10 Οκτωβρίου μεταφέρονται για την Κυριακή 11 Οκτωβρίου.

Με αυτόν τον τρόπο, οι ομάδες του κρητικού ομίλου θα κληθούν να δώσουν δύο αγωνιστικές μέσα σε διάστημα λίγων ημερών, καθώς η 2η στροφή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και η 3η θα ακολουθήσει την Κυριακή 11 Οκτωβρίου.

Η εξέλιξη αυτή επηρεάζει άμεσα τον προγραμματισμό των ομάδων, ιδιαίτερα σε επίπεδο αποκατάστασης και διαχείρισης του έμψυχου δυναμικού, καθώς το αγωνιστικό πρόγραμμα γίνεται πλέον πιο απαιτητικό.

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής (Τετάρτη 7 Οκτωβρίου)

Πλατανιάς – ΑΟΑΝ

ΑΟ Τυμπακίου – Γιούχτας

Πανακρωτηριακός – Επισκοπή

Ρεθυμνιακός – Χερσόνησος

Νεάπολη – ΠΟΑ

Εργοτέλης – Χανιά

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής (Κυριακή 11 Οκτωβρίου)

ΑΟΑΝ – Γιούχτας

Επισκοπή – Πλατανιάς

Χερσόνησος – ΑΟ Τυμπακίου

ΠΟΑ – Πανακρωτηριακός

Εργοτέλης – Ρεθυμνιακός

Χανιά – Νεάπολη

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στην εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και στην ομαλή διεξαγωγή των δύο αγωνιστικών, με τις ομάδες της Κρήτης να μπαίνουν σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό αγωνιστικό τετραήμερο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου: Θλάση ο Τζόλης – Χάνει το ματς με τη Γερμανία