Συγκλονίζει ο Ινδός πιλότος της Flydubai για το θρίλερ στον αέρα: «Δεν θα τους άφηνα να πεθάνουν»

Ο Σμιτ Ματσχάρ, ο Ινδός πιλότος που μαχαιρώθηκε από τον συγκυβερνήτη του σε πτήση της Flydubai με προορισμό το Ισραήλ, δήλωσε σήμερα στον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι ότι ενήργησε για να προστατεύσει τους επιβαίνοντες κάνοντας «μια ύστατη προσπάθεια» να ανοίξει την πόρτα του πιλοτηρίου.

«Προσπαθούσα να σώσω τη ζωή μου, αλλά ήξερα ότι δεν μπορούσα να αφήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους να πεθάνουν», είπε από το κρεβάτι του στο νοσοκομείο τηλεφωνικώς στον Ινδό πρωθυπουργό, σύμφωνα με βίντεο που ανήρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι υπηρεσίες Τύπου του Μόντι. Το αεροπλάνο της Flydubai πετούσε από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ με 174 επιβαίνοντες, εκ των οποίων 166 Ισραηλινοί, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης, όταν ξέσπασε η βίαιη συμπλοκή στο πιλοτήριό του προχθές, Τετάρτη.

The stabbed pilot of flydubai flight FZ 1073, who helped prevent its hijacking by the co-pilot, is Indian Captain Smit Machchhar, who is based in Dubai, not an Emirati pilot as originally described by Israeli officials. https://t.co/dpr1SKkQJW pic.twitter.com/GgsyMxS2wY — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) September 30, 2026

Ο Ματσχάρ, πιλότος για 17 χρόνια και κυβερνήτης πτήσεων για 11 χρόνια, διηγήθηκε πώς αντιλήφθηκε ότι το αεροπλάνο έπεφτε καθώς εκείνος ήταν πεσμένος στο πάτωμα τραυματισμένος και πώς αντέδρασε κάνοντας μια ύστατη προσπάθεια. «Είχα (…) πολλά τραύματα και είχα καταρρεύσει. Τότε αισθάνθηκα ότι το αεροπλάνο πέφτει. Ήξερα ότι αυτή ήταν η τελευταία μου ευκαιρία και ότι η πόρτα βρισκόταν ακριβώς εκεί», αφηγήθηκε.

«Δεχόμουν ακόμη χτυπήματα εκείνη τη στιγμή, αλλά απλώς άνοιξα την πόρτα και μπήκε μέσα όλος ο κόσμος». Ο Ματσχάρ εξήγησε ότι η πολυετής πείρα του τού επέτρεψε να συνειδητοποιήσει τι συνέβαινε παρά τον τραυματισμό του. Οι ακριβείς συνθήκες της βίαιης αυτής συμπλοκής ανάμεσα στους δύο πιλότους αποτελούν αντικείμενο έρευνας.

Ο συγκυβερνήτης φέρεται να επιτέθηκε στον Ματσχάρ, τραυματίζοντάς τον και ξεκινώντας συμπλοκή για να πάρει τον έλεγχο του αεροπλάνου. Επιβάτες επενέβησαν για να εμποδίσουν την συντριβή του Μπόινγκ της Flydubai, το οποίο έκανε εντέλει αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία.

Ο πρωθυπουργός Μόντι δήλωσε ότι το «τεράστιο θάρρος» του κυβερνήτη επέτρεψε να σωθούν εκατοντάδες ζωές και να αποφευχθεί «μια μεγάλη τραγωδία». Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εξήρε επίσης το «απαράμιλλο θάρρος» του, προσθέτοντας ότι έτσι «απέτρεψε μια καταστροφή εν πτήσει» την Τετάρτη.

Οι επιβάτες διηγήθηκαν ότι μόλις άνοιξε η πόρτα, μπήκαν στο πιλοτήριο και ότι ακολούθησε πάλη για να πάρουν τον έλεγχο, αφού το αεροπλάνο είχε χάσει ξαφνικά ύψος πέφτοντας μέσα σε διάστημα ενός λεπτού γύρω στα 17.000 πόδια, σύμφωνα με τον ιστότοπο Flightradar24.

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