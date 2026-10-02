ΠΑΣΟΚ για Αρκαλοχώρι: Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται άλλες υποσχέσεις – χρειάζονται λύσεις και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα

Πέντε χρόνια συμπληρώθηκαν από τον καταστροφικό σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 που έπληξε καίρια το Αρκαλοχώρι και τον Δήμο Μινώα Πεδιάδας. Πέντε χρόνια μετά, όμως, ένα μεγάλο μέρος της περιοχής εξακολουθεί να ζει τις συνέπειες της καταστροφής.

Χιλιάδες άνθρωποι περιμένουν ακόμη να αποκαταστήσουν τις κατοικίες και τις περιουσίες τους, οικογένειες εξακολουθούν να διαμένουν σε προσωρινούς οικίσκους, ενώ σημαντικές δημόσιες και δημοτικές υποδομές παραμένουν σε εκκρεμότητα. Από τα περίπου 8.500 κτίρια που ελέγχθηκαν, περίπου 3.500 χαρακτηρίστηκαν «κίτρινα» και 750 «κόκκινα». Για τις επισκευές των «κίτρινων» κτιρίων, από περίπου 3.500 αιτήσεις έχουν εκδοθεί μόλις περίπου 600 άδειες, ενώ λιγότερα από τα μισά «κόκκινα» κτίρια έχουν κατεδαφιστεί.



Και το πιο σημαντικό: πολλές από αυτές τις καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε έλλειψη χρηματοδότησης, αλλά σε γραφειοκρατικά εμπόδια, εγκρίσεις και υποστελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών. Πέντε χρόνια μετά, αυτό δεν μπορεί να θεωρείται φυσιολογικό.



Ιδιαίτερα κρίσιμο είναι το ζήτημα της σχολικής στέγης. Είναι αδιανόητο, πέντε χρόνια μετά, μαθητές του Αρκαλοχωρίου να συνεχίζουν να κάνουν μάθημα σε προκατασκευασμένες αίθουσες. Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδος έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για το νέο Γυμνάσιο και το νέο 1ο Δημοτικό Αρκαλοχωρίου, ενώ και για το Δημοτικό Σχολείο Θραψανού έχει εξασφαλίσει την χρηματοδότηση. Παρ’ όλα αυτά, τα παιδιά εξακολουθούν να πληρώνουν το κόστος των καθυστερήσεων.



Η πρόσφατη δημόσια δήλωση του Υφυπουργού Παιδείας ότι «δεν έχει εικόνα» για το γεγονός ότι μαθητές εξακολουθούν να κάνουν μάθημα σε κοντέινερ, πέντε χρόνια μετά τον σεισμό, είναι ιδιαίτερα προβληματική. Η Πολιτεία οφείλει να έχει εικόνα, να έχει σχέδιο και κυρίως να έχει λύση. Η επίκληση άγνοιας δεν αποτελεί απάντηση για μια σχολική κοινότητα που περιμένει πέντε χρόνια.



Την ίδια στιγμή, υπάρχουν πάνω από 140 εκκρεμείς υποθέσεις αποζημίωσης οικοσκευής, ενώ ο Δήμος έχει υποβάλει αιτήματα άνω των 6 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση δημοτικών υποδομών, κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων. Χρειάζεται επίσης άμεση ενίσχυση των ΤΑΕΦΚ με μηχανικούς, καθώς η σημερινή στελέχωση δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον όγκο των απαιτήσεων.



Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής έχει επανειλημμένα αναδείξει το ζήτημα. Πέντε χρόνια μετά, οι σεισμόπληκτοι δεν χρειάζονται άλλη μία αλλαγή του θεσμικού πλαισίου αλλά λύσεις και επιτάχυνση των διαδικασιών.



Η κυβέρνηση οφείλει επιτέλους να περάσει από τις διαπιστώσεις στις πράξεις.



Απαιτείται:



• Συγκεκριμένο και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την αποκατάσταση κατοικιών και την ολοκλήρωση των εκκρεμών φακέλων.



• Άμεση επιτάχυνση των αποζημιώσεων, συμπεριλαμβανομένων των εκκρεμών αποζημιώσεων οικοσκευής.



• Άμεση λύση για τη σχολική στέγη και αρωγή στις προσπάθειες του Δήμου Μινώα Πεδιάδος, με σαφές χρονοδιάγραμμα για τα νέα σχολικά κτίρια και ενδιάμεσες αξιοπρεπείς συνθήκες για μαθητές και εκπαιδευτικούς.



• Ενίσχυση των ΤΑΕΦΚ με το αναγκαίο επιστημονικό προσωπικό, ώστε οι φάκελοι να μην παραμένουν εγκλωβισμένοι στη γραφειοκρατία.



• Έγκριση και χρηματοδότηση των έργων αποκατάστασης των δημοτικών υποδομών που έχουν ήδη υποβληθεί.



• Απλοποίηση των διαδικασιών, ώστε η αποκατάσταση των σεισμόπληκτων να μην μετατρέπεται σε μια νέα πολυετή πολεοδομική και γραφειοκρατική περιπέτεια.



• Άμεση ολοκλήρωση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, καθώς η αρχική κυβερνητική δέσμευση για το 2023 έχει ήδη ξεπεραστεί κατά τρία χρόνια.



Πέντε χρόνια είναι υπερβολικά μεγάλο διάστημα για να συνεχίζουν άνθρωποι να περιμένουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους και τα παιδιά να πηγαίνουν σε κοντέινερ για μάθημα.



Η κυβέρνηση οφείλει, έστω και τώρα, να παρουσιάσει ένα ενιαίο σχέδιο αποκατάστασης με σαφείς αρμοδιότητες, εξασφαλισμένους πόρους και αυστηρό χρονοδιάγραμμα. Οι κάτοικοι του Αρκαλοχωρίου και της Μινώα Πεδιάδας δεν ζητούν άλλες διαβεβαιώσεις. Πρέπει να γνωρίζουν πότε ακριβώς θα λυθεί κάθε εκκρεμότητα που κρατάει πίσω τις ζωές τους.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΕΑ ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

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