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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου: Θλάση ο Τζόλης – Χάνει το ματς με τη Γερμανία

τζολης
clock 14:39 | 02/10/2026
Στέλιος Σβολιαντόπουλος Στέλιος Σβολιαντόπουλος
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Άσχημα ήταν τα νέα για τον Χρήστο Τζόλη, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με την Ολλανδία (2-2) και θα απουσιάσει από το παιχνίδι της Κυριακής (4/10) απέναντι στη Γερμανία.

Ο 24χρονος μεσοεπιθετικός της Άρσεναλ στάθηκε άτυχος στο χθεσινό (1/10) ματς με τους Ολλανδούς, καθώς ένιωσε ενοχλήσεις και δεν κατάφερε να συνεχίσει, με αποτέλεσμα να αντικατασταθεί από νωρίς.

Οι απαραίτητες εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ότι ο Τζόλης έχει υποστεί θλάση στον δεξί δικέφαλο. Σύμφωνα με την εκτίμηση του ιατρικού επιτελείου, ο χρόνος αποθεραπείας υπολογίζεται στις 2-3 εβδομάδες.

Ως εκ τούτου, ο διεθνής άσος δεν θα βρίσκεται στη διάθεση της Εθνικής για την κυριακάτικη αναμέτρηση με τη Γερμανία.

Ο Τζόλης αναμένεται να αναχωρήσει αύριο (3/10) για το Λονδίνο, προκειμένου να ενταχθεί άμεσα στο πρόγραμμα αποκατάστασης και να συνεχίσει την αποθεραπεία του υπό την επίβλεψη του ιατρικού και τεχνικού επιτελείου της Άρσεναλ.

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Χρήστος Τζόλης Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου
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