Ελλάδα – Ολλανδία 2-2: Η Εθνική «άγγιξε» τον θρίαμβο, αλλά λύγισε στο φινάλε

Η Εθνική Ελλάδας πραγματοποίησε ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο απέναντι στην Ολλανδία, προηγήθηκε με 2-0 στην Τούμπα, όμως δεν κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμά της μέχρι το τέλος. Οι «Οράνιε» αντέδρασαν στο δεύτερο μέρος και με γκολ του Ρέιντερς στο 89΄ διαμόρφωσαν το τελικό 2-2, σε ένα παιχνίδι με ένταση, ευκαιρίες και δύο ακυρωθέντα γκολ για τους φιλοξενούμενους.

Εκρηκτικό ξεκίνημα και προβάδισμα

Η Ελλάδα μπήκε αποφασισμένη στο γήπεδο και απείλησε μόλις στα πρώτα δευτερόλεπτα με κεφαλιά του Ιωαννίδη. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς πίεσε ψηλά, κυκλοφόρησε σωστά την μπάλα και δυσκόλεψε σημαντικά την ανάπτυξη των Ολλανδών.

Στο 13΄ η Εθνική βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα με τον Χρήστο Τζόλη, όμως το γκολ ακυρώθηκε, καθώς ο Παυλίδης επηρέαζε τη φάση από θέση οφσάιντ.

Η Ελλάδα, ωστόσο, δεν πτοήθηκε. Στο 16΄ ο Τζόλης αποχώρησε λόγω ενοχλήσεων και τη θέση του πήρε ο Μασούρας. Η αλλαγή αποδείχθηκε καθοριστική.

Στο 23΄ ο Μασούρας κέρδισε την εναέρια μονομαχία και τροφοδότησε τον Ιωαννίδη, ο οποίος με εξαιρετικό πλασέ νίκησε τον Φερμπρούγκεν και έγραψε το 1-0.

Η Εθνική συνέχισε να πιέζει και είχε σημαντική ευκαιρία με τον Καρέτσα στο 38΄, ενώ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ήρθε και το δεύτερο γκολ.

Ο Ιωαννίδης έκλεψε την μπάλα, γύρισε στην περιοχή και ο Μασούρας με εξαιρετική προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0, προκαλώντας πανηγυρισμούς στην Τούμπα.

Η Ολλανδία αντέδρασε

Το δεύτερο ημίχρονο ήταν διαφορετικό. Η Ολλανδία ανέβασε τις γραμμές της, πήρε την κατοχή και ανάγκασε την Ελλάδα να οπισθοχωρήσει.

Στο 59΄ ο Φαν Ντάικ εκμεταλλεύτηκε την εκτέλεση κόρνερ του Φέρμαν και με δυνατή κεφαλιά μείωσε σε 2-1.

Οι Ολλανδοί συνέχισαν να πιέζουν και έφτασαν δύο φορές στο γκολ με τον Ντάμφρις, όμως και στις δύο περιπτώσεις το VAR παρενέβη και τα τέρματα ακυρώθηκαν για οφσάιντ.

Η ελληνική άμυνα άντεξε για μεγάλο διάστημα, αλλά τελικά δεν κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμα.

Ισοφάριση στο 89΄

Η λύτρωση για την Ολλανδία ήρθε στο 89ο λεπτό. Ο Ρέιντερς ευνοήθηκε από τις κόντρες μέσα στην περιοχή και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-2.

Η Ελλάδα έχασε έτσι μια μεγάλη ευκαιρία να πανηγυρίσει μια σπουδαία νίκη, έχοντας βρεθεί μπροστά με δύο γκολ. Παρά την απογοήτευση για την ισοφάριση στο φινάλε, η εμφάνιση του πρώτου ημιχρόνου και η αγωνιστική εικόνα της ομάδας αποτελούν σημαντικά στοιχεία από την αναμέτρηση.

ΓΚΟΛ: 23΄ Ιωαννίδης, 45+2΄ Μασούρας / 59΄ Φαν Ντάικ



ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 67΄ Τζολάκης, 76΄ Σάλιακας / 76΄ Λανγκ, 89΄ Ρέιντερς

ΕΛΛΑΔΑ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Σάλιακας, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Τσιμίκας, Ανδρούτσος (83’ Δουβίκας), Κουρμπέλης, Τζόλης (18’ Μασούρας), Καρέτσας (83’ Μιχαηλίδης), Ιωαννίδης (70’ Τεττέη), Παυλίδης (71’ Ζαφείρης).



ΟΛΛΑΝΔΙΑ (Τσάβι Ερνάντεθ): Φερμπρούγκεν, Ντούμφρις, Γιούριεν Τίμπερ (78’ Ζεκιέλ), Φαν Ντάικ, Φαν ντε Φεν, Φίρμαν, Τιλ (46 Ράιντερς), Κεντέν Τίμπερ (46’ Γκράβενμπερτς), Σάμερβιλ, Μίρντινκ (70’ Ζίρκζι), Φαν Μπόμελ (46’ Λανγκ).

Όλα τα αποτελέσματα

1η αγωνιστική

🇳🇱 Ολλανδία – Γερμανία 1-1

🇷🇸 Σερβία – Ελλάδα 1-2

2η αγωνιστική

🇷🇸 Σερβία – Ολλανδία 1-2

🇩🇪 Γερμανία – Ελλάδα 0-1

3η αγωνιστική

🇬🇷 Ελλάδα – Ολλανδία 2-2

🇩🇪 Γερμανία – Σερβία 2-0

Επόμενα παιχνίδια

4η αγωνιστική – 4 Οκτωβρίου

🇬🇷 Ελλάδα – Γερμανία

🇳🇱 Ολλανδία – Σερβία

5η αγωνιστική – 13 Νοεμβρίου

Ολλανδία – Ελλάδα

Σερβία – Γερμανία

6η αγωνιστική – 16 Νοεμβρίου

Ελλάδα – Σερβία

Γερμανία – Ολλανδία Image

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