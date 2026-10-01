Κρητικές εξαγωγές: Στα 408 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο – Τα κηπευτικά «σώζουν» τις απώλειες του ελαιολάδου

Θετική πορεία κατέγραψαν οι εξαγωγές της Κρήτης κατά το α΄ εξάμηνο του 2026, με τη συνολική αξία τους να ανέρχεται σε 408,48 εκατ. ευρώ, έναντι 388,88 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 5,0%.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η αύξηση σε όρους ποσότητας, κατά 13,9%, από 311,77 χιλ. τόνους σε 355,18 χιλ. τόνους.

Σύνολο εξαγωγών Κρήτης Α΄ εξάμηνο 2025 Α΄ εξάμηνο 2026 Μεταβολή Αξία 388,88 εκ. € 408,48 εκ. € +5,0% Ποσότητα 311,77 χιλ. τόνοι 355,18 χιλ. τόνοι +13,9%

Το γεγονός ότι η ποσότητα αυξάνεται ταχύτερα από την αξία αποτελεί ένα πρώτο χαρακτηριστικό της φετινής εικόνας και συνδέεται με τις διαφορετικές εξελίξεις στη σύνθεση των εξαγωγών.

Τα στοιχεία προέρχονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), είναι προσωρινά, ενώ η επεξεργασία και ανάλυσή τους πραγματοποιήθηκε από τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Κρήτης.

Κυριότεροι εξαγωγικοί κλάδοι

Ο αγροδιατροφικός τομέας εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό πυλώνα της κρητικής εξωστρέφειας. Οι εξαγωγές Τροφίμων – Ποτών ανήλθαν σε 246,72 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 6,2%, και αντιπροσωπεύουν το 60,4% της συνολικής εξαγωγικής αξίας της Κρήτης.

Μεταξύ των βιομηχανικών κλάδων, τη σημαντικότερη θέση κατέχουν τα Χημικά & Πλαστικά, με εξαγωγές 90,90 εκατ. ευρώ και μερίδιο 22,3% στο σύνολο των κρητικών εξαγωγών. Ακολουθούν η Κλωστοϋφαντουργία, με 36,97 εκατ. ευρώ και μερίδιο 9,1%, και οι Μηχανές – Συσκευές & Μέρη αυτών, με 14,09 εκατ. ευρώ και μερίδιο 3,4%.

Κυριότεροι κλάδοι 2025 (εκ. €) 2026 (εκ. €) Μεταβολή 2026/2025 Μερίδιο Τρόφιμα – Ποτά 232,40 246,72 +6,2% 60,4% Χημικά & Πλαστικά 94,18 90,90 -3,5% 22,3% Κλωστοϋφαντουργία 33,42 36,97 +10,6% 9,1% Μηχανές – Συσκευές & Μέρη αυτών 12,39 14,09 +13,7% 3,4% Μέταλλα & Κατασκευές 4,20 6,45 +53,3% 1,6% Δομικά 2,23 2,98 +33,6% 0,7%

Οι έξι παραπάνω κλάδοι συγκεντρώνουν περίπου 97,5% της συνολικής εξαγωγικής αξίας της Κρήτης, αποτυπώνοντας με σαφήνεια τη διάρθρωση της εξαγωγικής δραστηριότητας του νησιού.

Τα Τρόφιμα – Ποτά διατηρούν κυρίαρχη θέση, αντιπροσωπεύοντας περισσότερα από 6 στα 10 ευρώ των κρητικών εξαγωγών. Στη βιομηχανία, τα Χημικά & Πλαστικά αποτελούν μακράν τον σημαντικότερο κλάδο, παρά τη μείωση κατά 3,5%, ενώ θετική δυναμική παρουσιάζουν η Κλωστοϋφαντουργία (+10,6%), οι Μηχανές – Συσκευές (+13,7%) και, από μικρότερη βάση, τα Μέταλλα & Κατασκευές (+53,3%) και τα Δομικά (+33,6%).

Κυριότερα προϊόντα Τροφίμων – Ποτών

Το ελαιόλαδο παραμένει το σημαντικότερο εξαγώγιμο προϊόν της Κρήτης, με αξία 112,99 εκατ. ευρώ. Αντιπροσωπεύει το 45,8% των εξαγωγών Τροφίμων – Ποτών και το 27,7% του συνόλου των κρητικών εξαγωγών, παρά τη μείωση κατά 20,0%.

Ακολουθούν τα Κηπευτικά – ρίζες – κόνδυλοι, με 97,06 εκατ. ευρώ, εντυπωσιακή αύξηση 55,8% και μερίδιο 39,3% στα Τρόφιμα – Ποτά και 23,8% στο σύνολο της Κρήτης.

Προϊόν 2026 (εκ. €) Μεταβολή Μερίδιο στα Τρόφιμα–Ποτά Μερίδιο στο σύνολο Ελαιόλαδο 112,99 -20,0% 45,8% 27,7% Κηπευτικά – Ρίζες – Κόνδυλοι 97,06 +55,8% 39,3% 23,8% Φρούτα & Καρποί 11,91 +59,6% 4,8% 2,9% Αρτοποιήματα – Γλυκά – Ζαχαρώδη 7,36 -1,1% 3,0% 1,8% Ψάρια & Θαλασσινά 6,63 +41,8% 2,7% 1,6%

Ελαιόλαδο και κηπευτικά συγκεντρώνουν μαζί 85,1% των εξαγωγών Τροφίμων – Ποτών και 51,4% της συνολικής εξαγωγικής αξίας της Κρήτης, γεγονός που καταδεικνύει τη μεγάλη βαρύτητά τους.

Τα κηπευτικά οδηγούν την αύξηση

Η συνολική εξαγωγική αξία της Κρήτης αυξήθηκε κατά 19,60 εκατ. ευρώ. Η σημαντικότερη θετική συνεισφορά προήλθε από τα Κηπευτικά, τα οποία πρόσθεσαν 34,75 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας σε μεγάλο βαθμό την απώλεια των 28,28 εκατ. ευρώ από το ελαιόλαδο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι χωρίς την πρόσθετη αξία των κηπευτικών, και εφόσον όλες οι υπόλοιπες εξαγωγές παρέμεναν όπως καταγράφηκαν, το συνολικό αποτέλεσμα θα ήταν μείωση περίπου 3,9%, αντί αύξησης 5,0%.

Κυριότερα προϊόντα της Βιομηχανίας

Στη Βιομηχανία κυριαρχούν τα Χημικά & Πλαστικά, με εξαγωγές 90,90 εκατ. ευρώ, τα οποία αποτελούνται κατά κύριο λόγο από πλαστικές πλάκες/φύλλα/μεμβράνες (€65,3 εκατ.) και συνθετικές οργανικές χρωστικές (€18,3 εκατ.). Η κατηγορία αντιπροσωπεύει το 56,2% των βιομηχανικών εξαγωγών και το 22,3% του συνόλου της Κρήτης, παρά τη μείωση κατά 3,5%.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Κλωστοϋφαντουργία, με 36,97 εκατ. ευρώ και αύξηση 10,6%. Η αύξηση αυτή προέρχεται κυρίως από την ενίσχυση των εξαγωγών διχτυών και σάκων/σακουλών συσκευασίας από υφαντικές ύλες.

Προϊόν 2026 (εκ. €) Μεταβολή Μερίδιο στη Βιομηχανία Μερίδιο στο σύνολο Χημικά & Πλαστικά 90,90 -3,5% 56,2% 22,3% Κλωστοϋφαντουργία 36,97 +10,6% 22,9% 9,1% Μηχανές – Συσκευές & Μέρη αυτών 14,09 +13,7% 8,7% 3,4% Μέταλλα & Κατασκευές 6,45 +53,3% 4,0% 1,6% Δομικά 2,98 +33,6% 1,8% 0,7%

Οι πέντε παραπάνω κατηγορίες αντιπροσωπεύουν περίπου 93,6% των βιομηχανικών εξαγωγών, με ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης στα Μέταλλα & Κατασκευές και στα Δομικά, αν και από μικρότερη βάση.

Αγορές

Η Γερμανία αποτελεί την πρώτη εξαγωγική αγορά της Κρήτης, με 83,15 εκατ. ευρώ, αύξηση 36,6% και μερίδιο 20,4%. Ακολουθούν η Ιταλία, με 53,03 εκατ. ευρώ και μερίδιο 13,0%, και η Πολωνία, με 39,18 εκατ. ευρώ και μερίδιο 9,6%.

Χώρα 2026 (εκ. €) Μεταβολή 2026/2025 Μερίδιο Γερμανία 83,15 +36,6% 20,4% Ιταλία 53,03 -38,6% 13,0% Πολωνία 39,18 +65,2% 9,6% Γαλλία 29,51 +8,1% 7,2% Ολλανδία 17,99 +9,9% 4,4% Βουλγαρία 17,13 +7,7% 4,2% Ρουμανία 17,09 +11,4% 4,2% Κύπρος 16,66 -2,2% 4,1% ΗΠΑ 16,14 +5,1% 4,0% Αυστρία 13,94 +19,5% 3,4%

Οι τρεις πρώτες αγορές συγκεντρώνουν περίπου 43% των συνολικών εξαγωγών, ενώ οι δέκα πρώτες περίπου τα 73%.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η άνοδος της Πολωνίας (+65,2%) και της Γερμανίας (+36,6%). Αντίθετα, η μεγάλη πτώση της Ιταλίας (-38,6%) συνδέεται σε σημαντικό βαθμό με την εξέλιξη των εξαγωγών ελαιολάδου.

Κυριότερες αγορές Τροφίμων – Ποτών

Στα Τρόφιμα – Ποτά, η Γερμανία καταλαμβάνει την πρώτη θέση με 64,48 εκατ. ευρώ και μερίδιο 26,1%, ενώ ακολουθούν η Ιταλία με 44,37 εκατ. ευρώ (18,0%) και η Πολωνία με 29,29 εκατ. ευρώ (11,9%).

Χώρα Αξία 2025 (εκ. €) Αξία 2026 (εκ. €) Μεταβολή 2026/2025 Μερίδιο 2026 Γερμανία 45,56 64,48 +41,5% 26,1% Ιταλία 77,76 44,37 -42,9% 18,0% Πολωνία 15,79 29,29 +85,5% 11,9% Βουλγαρία 12,23 13,69 +11,9% 5,5% Αυστρία 9,51 11,75 +23,5% 4,8% Ρουμανία 8,34 10,25 +22,9% 4,2% Κύπρος 9,04 9,09 +0,6% 3,7% ΗΠΑ 8,33 8,37 +0,5% 3,4% Ολλανδία 5,98 7,04 +17,8% 2,9% Ισπανία 3,60 5,50 +52,6% 2,2%

Οι τρεις πρώτες αγορές απορροφούν περίπου 56% των εξαγωγών Τροφίμων – Ποτών, γεγονός που δείχνει σημαντική συγκέντρωση του κλάδου.





Κυριότερες αγορές των κυριότερων εξαγόμενων Τροφίμων – Ποτών

Ελαιόλαδο: Η Ιταλία παραμένει πρώτη αγορά με 42,88 εκατ. ευρώ και μερίδιο 38,0% των εξαγωγών ελαιολάδου και ακολουθούν η Γερμανία με 30,89 εκατ. ευρώ (27,3%), οι ΗΠΑ με 6,53 εκατ. (5,8%), η Πολωνία με 5,28 εκατ. (4,7%) και η Ισπανία με 3,52 εκατ. (3,1%).

Η συνολική πτώση του ελαιολάδου δεν είναι γενικευμένη: οκτώ από τις δέκα σημαντικότερες αγορές του παρουσιάζουν αύξηση. Η Ιταλία, όμως, υποχωρεί από 76,36 σε 42,88 εκατ. ευρώ (-43,8%), απώλεια 33,48 εκατ. ευρώ, η οποία καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη συνολική εικόνα του προϊόντος. Η μείωση στην Ιταλία είναι κυρίως ποσοτική: οι εξαγωγές περιορίστηκαν από περίπου 17.625 σε 10.031 τόνους (-43,1%), ενώ η μέση εξαγωγική αξία μεταβλήθηκε πολύ λιγότερο, από 4,33 σε 4,28 €/κιλό (-1,3%).

Παράλληλα, η μέση εξαγωγική αξία παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ αγορών — ενδεικτικά 1,58 €/κιλό στην Ισπανία, 4,28 €/κιλό στην Ιταλία, 6,82 €/κιλό στη Γερμανία, 7,25 €/κιλό στην Πολωνία και 7,83 €/κιλό στο Βέλγιο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικές ποσότητες προς Ιταλία και Ισπανία διακινούνται σε χύμα μορφή, οι αποκλίσεις έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, χωρίς ωστόσο η μέση αξία ανά κιλό να αρκεί από μόνη της για τον προσδιορισμό της μορφής κάθε εξαγωγής.

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Χώρα Αξία (εκ. €) Μεταβολή αξίας Ποσότητα (τόνοι) Μεταβολή ποσότητας Μέση αξία 2026 (€/kg) Μέση αξία 2025 (€/kg) Μεταβολή μέσης αξίας Ιταλία 42,88 -43,8% 10.031 -43,1% 4,28 4,33 -1,3% Γερμανία 30,89 +7,3% 4.531 +19,5% 6,82 7,60 -10,2% ΗΠΑ 6,53 -4,2% 962 -9,6% 6,78 6,40 +5,9% Πολωνία 5,28 +29,3% 728 +33,7% 7,25 7,50 -3,3% Ισπανία 3,52 +57,9% 2.232 +53,7% 1,58 1,53 +2,7% Γαλλία 3,27 +6,4% 465 +8,9% 7,03 7,20 -2,3% Ολλανδία 2,81 +44,0% 437 +72,3% 6,41 7,68 -16,5% Βέλγιο 2,27 +34,2% 290 +31,4% 7,83 7,67 +2,1% Αυστρία 1,89 +54,7% 248 +37,4% 7,62 6,77 +12,5% Ρουμανία 1,41 +5,2% 256 +23,2% 5,54 6,48 -14,6%

Ελαιόλαδο – 10 σημαντικότερες αγορές, α΄ εξάμηνο 2026

Κηπευτικά – Ρίζες – Κόνδυλοι: Πρώτη αγορά είναι η Γερμανία, με 26,84 εκατ. ευρώ και μερίδιο 27,7%, και ακολουθούν η Πολωνία (17,2%), η Βουλγαρία (13,1%), η Αυστρία (9,2%) και η Ρουμανία (8,1%). Οι πέντε αυτές αγορές απορροφούν περίπου 75% των εξαγωγών της κατηγορίας.

Φρούτα & Καρποί: Η Πολωνία κυριαρχεί με 7,11 εκατ. ευρώ και μερίδιο 59,7%, πολύ μπροστά από την Αυστρία (6,1%), τη Δανία (5,7%) και τη Γερμανία (5,0%). Πρόκειται επομένως για κατηγορία με ιδιαίτερα υψηλή εξάρτηση από μία αγορά.

Αρτοποιήματα – Γλυκά – Ζαχαρώδη: Η Γερμανία απορροφά το 44,4% των εξαγωγών, η Κύπρος το 16,7% και η Ολλανδία το 13,7%.

Ψάρια & Θαλασσινά: Η Κύπρος είναι η πρώτη αγορά με 37,5%, ενώ ακολουθούν η Γερμανία με 23,2%, το Βέλγιο με 9,6% και η Ιταλία με 8,8%.

Κυριότερες αγορές των βασικών βιομηχανικών προϊόντων

Η γεωγραφική εικόνα των βιομηχανικών εξαγωγών είναι περισσότερο διαφοροποιημένη και περιλαμβάνει, πέρα από τις ευρωπαϊκές αγορές, σημαντικές ροές προς ΗΠΑ, Ινδία, Κίνα και Τουρκία.

Χημικά & Πλαστικά: Πρώτη αγορά είναι η Γαλλία, με 14,53 εκατ. ευρώ και μερίδιο 16,0%, και ακολουθούν η Γερμανία (11,2%), οι ΗΠΑ (7,7%), η Ολλανδία (6,1%) και η Ιταλία (6,0%). Η σχετικά χαμηλή συγκέντρωση της πρώτης αγοράς υποδηλώνει ευρύτερη γεωγραφική διασπορά. Οι δέκα σημαντικότερες αγορές αντιπροσωπεύουν 71,1% του κλάδου.

Επίσης είναι αξιοσημείωτη η παρουσία αγορών εκτός ΕΕ, καθώς στις δέκα πρώτες βρίσκονται οι ΗΠΑ, η Τουρκία και το Μεξικό, στοιχείο που δείχνει ευρύτερη γεωγραφική διαφοροποίηση του συγκεκριμένου κλάδου.

Κλωστοϋφαντουργία: Η Γερμανία κατέχει μερίδιο 18,1%, η Γαλλία 14,9%, η Πολωνία 11,7%, η Ολλανδία 9,5% και η Ιταλία 5,4%.

Μηχανές – Συσκευές & Μέρη αυτών: Η Γαλλία είναι η σημαντικότερη αγορά, απορροφώντας 33,2% των εξαγωγών της κατηγορίας. Ακολουθούν η Κύπρος (10,7%), το Βέλγιο (9,4%), η Ολλανδία (7,7%) και η Γερμανία (5,0%).

Μέταλλα & Κατασκευές: Παρουσιάζουν εντελώς διαφορετικό γεωγραφικό προσανατολισμό, με την Ινδία στο 32,6%, την Κίνα στο 27,2% και την Τουρκία στο 15,1%. Οι τρεις χώρες συγκεντρώνουν περίπου 75% των εξαγωγών της κατηγορίας.

Δομικά: Πρώτη αγορά είναι η Κύπρος με 21,1%, και ακολουθούν η Τουρκία (19,3%), η Γερμανία (15,7%), η Αίγυπτος και η Ρουμανία (περίπου 8% έκαστη).

Η εξαγωγική εικόνα ανά Περιφερειακή Ενότητα

Η εξαγωγική δραστηριότητα παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των τεσσάρων Περιφερειακών Ενοτήτων της Κρήτης.

Ηράκλειο και Χανιά συγκεντρώνουν μαζί το 90,3% της συνολικής εξαγωγικής αξίας της Κρήτης.

Περιφερειακή Ενότητα 2025 (εκ. €) 2026 (εκ. €) Μεταβολή Μερίδιο Κρήτης Ηράκλειο 259,71 271,45 +4,5% 66,5% Χανιά 81,70 97,41 +19,2% 23,8% Λασίθι 26,07 25,69 -1,5% 6,3% Ρέθυμνο 21,39 13,92 -34,9% 3,4% Σύνολο Κρήτης 388,88 408,48 +5,0% 100,0%

Ηράκλειο

Το Ηράκλειο παραμένει ο βασικός εξαγωγικός πυλώνας του νησιού, με 271,45 εκατ. ευρώ και μερίδιο 66,5%.

Η σύνθεση των εξαγωγών του είναι περισσότερο διαφοροποιημένη: Χημικά & Πλαστικά 89,65 εκατ. ευρώ (33,0%), Κηπευτικά 67,82 εκατ. (25,0%), Ελαιόλαδο 42,18 εκατ. (15,5%) και Κλωστοϋφαντουργία 36,92 εκατ. (13,6%).

Πρώτη αγορά είναι η Γερμανία με 49,57 εκατ. ευρώ και μερίδιο 18,3%, και ακολουθούν η Ιταλία (11,8%), η Πολωνία (11,2%), η Γαλλία (7,6%) και η Ολλανδία (4,7%).

Χανιά

Οι εξαγωγές των Χανίων αυξάνονται κατά 19,2%, στα 97,41 εκατ. ευρώ, και αντιπροσωπεύουν το 23,8% της Κρήτης.

Το ελαιόλαδο κυριαρχεί με 53,89 εκατ. ευρώ και μερίδιο 55,3% των εξαγωγών του νομού. Ακολουθούν τα κηπευτικά με 15,25 εκατ. (15,7%) και οι μηχανές – συσκευές με 12,13 εκατ. (12,5%).

Πρώτη αγορά είναι η Γερμανία με μερίδιο 23,4%, και ακολουθούν η Ιταλία (15,4%), η Πολωνία (8,1%), η Γαλλία (7,5%) και η Βουλγαρία (5,6%).

Λασίθι

Το Λασίθι καταγράφει εξαγωγές 25,69 εκατ. ευρώ, με μικρή μείωση 1,5% και μερίδιο 6,3% στο σύνολο της Κρήτης.

Τα κηπευτικά αποτελούν το 53,4% της εξαγωγικής αξίας του νομού, με 13,73 εκατ. ευρώ, ενώ το ελαιόλαδο ακολουθεί με 8,34 εκατ. ευρώ και μερίδιο 32,4%. Οι δύο κατηγορίες συγκεντρώνουν μαζί περίπου 86% των εξαγωγών του Λασιθίου.

Η γεωγραφική κατανομή διαφοροποιείται από τους άλλους νομούς: πρώτη αγορά είναι η Βουλγαρία με 21,2%, πολύ κοντά στη Γερμανία με 20,7%, ενώ ακολουθούν η Αυστρία (16,3%), η Ρουμανία (6,6%) και η Ιταλία (6,0%).

Ρέθυμνο

Το Ρέθυμνο παρουσιάζει τη μεγαλύτερη υποχώρηση, κατά 34,9%, με την αξία των εξαγωγών να διαμορφώνεται σε 13,92 εκατ. ευρώ και το μερίδιό του στο σύνολο της Κρήτης στο 3,4%.

Το ελαιόλαδο αντιπροσωπεύει το 61,6% των εξαγωγών του νομού, με 8,58 εκατ. ευρώ, ενώ τα αρτοποιήματα – γλυκά – ζαχαρώδη ακολουθούν με 3,32 εκατ. ευρώ και μερίδιο 23,9%. Οι δύο κατηγορίες αντιπροσωπεύουν μαζί περίπου 85,5% της συνολικής εξαγωγικής αξίας του Ρεθύμνου.

Η Γερμανία απορροφά το 39,1% των εξαγωγών του νομού και η Ιταλία το 32,4%. Μαζί οι δύο αγορές συγκεντρώνουν πάνω από 71%, στοιχείο που καταδεικνύει υψηλή γεωγραφική συγκέντρωση.

Συνολική εικόνα

Τα στοιχεία του α΄ εξαμήνου του 2026 αποτυπώνουν μια θετική αλλά διαφοροποιημένη εικόνα για τις κρητικές εξαγωγές. Η αύξηση της συνολικής εξαγωγικής αξίας στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην εντυπωσιακή ανάπτυξη των κηπευτικών, η οποία υπερκαλύπτει σημαντικό μέρος των απωλειών του ελαιολάδου, ενώ θετική συμβολή καταγράφεται και σε σειρά άλλων αγροδιατροφικών και βιομηχανικών προϊόντων.

Ιδιαίτερα ενθαρρυντική είναι η εικόνα σε αρκετές από τις σημαντικότερες αγορές του εξωτερικού. Η ισχυρή ενίσχυση προορισμών όπως η Γερμανία και η Πολωνία, αλλά και η θετική πορεία σε σειρά άλλων ευρωπαϊκών και τρίτων αγορών, δημιουργούν ευνοϊκές προϋποθέσεις για τη συνέχεια. Ταυτόχρονα, όμως, αναδεικνύεται η ανάγκη για περαιτέρω γεωγραφική διαφοροποίηση, ιδιαίτερα σε προϊόντα και Περιφερειακές Ενότητες όπου μεγάλο μέρος των εξαγωγών εξακολουθεί να κατευθύνεται σε περιορισμένο αριθμό χωρών.

Ειδικά στο ελαιόλαδο, η εικόνα απαιτεί πιο προσεκτική ανάγνωση. Παρά τη συνολική υποχώρηση της αξίας των εξαγωγών, η πλειονότητα των σημαντικότερων αγορών παρουσιάζει θετική πορεία, ενώ η συνολική μείωση επηρεάζεται καθοριστικά από τη μεγάλη πτώση των εξαγωγών προς την Ιταλία. Παράλληλα, οι σημαντικές αποκλίσεις στη μέση εξαγωγική αξία ανά κιλό και η παρουσία σημαντικών ποσοτήτων χύμα ελαιολάδου προς συγκεκριμένες αγορές αναδεικνύουν τη σημασία της τυποποίησης, της επώνυμης παρουσίας και της ενίσχυσης των απευθείας εξαγωγών προς τελικές καταναλωτικές αγορές, ώστε μεγαλύτερο μέρος της προστιθέμενης αξίας του προϊόντος να παραμένει στην Κρήτη.

Προοπτικές για το β΄ εξάμηνο και κλείσιμο του έτους

Η μέχρι σήμερα πορεία δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία για το β΄ εξάμηνο του 2026. Η διατήρηση της δυναμικής των κηπευτικών και των υπόλοιπων κατηγοριών που εμφανίζουν ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης, σε συνδυασμό με την περαιτέρω ενίσχυση σημαντικών αγορών του εξωτερικού, μπορεί να στηρίξει τη θετική πορεία των κρητικών εξαγωγών και στο σύνολο του έτους.

Καθοριστικός παράγοντας για την τελική εικόνα του 2026 αναμένεται να είναι και πάλι το ελαιόλαδο. Μια ανάκαμψη των εξαγόμενων ποσοτήτων προς μεγάλες αγορές —και ιδιαίτερα προς την Ιταλία— θα μπορούσε να ενισχύσει αισθητά τη συνολική εξαγωγική επίδοση της Κρήτης. Παράλληλα, η θετική εξέλιξη που ήδη καταγράφεται σε αρκετές άλλες αγορές του προϊόντος αποτελεί ένα ενθαρρυντικό στοιχείο για τη συνέχεια.

Η πρόκληση, ωστόσο, δεν είναι μόνο η αύξηση των εξαγόμενων ποσοτήτων. Είναι η μετάβαση σε ένα εξαγωγικό μοντέλο μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας, με περισσότερα επώνυμα και τυποποιημένα κρητικά προϊόντα, μεγαλύτερη διείσδυση σε τελικές καταναλωτικές αγορές και ευρύτερη γεωγραφική διασπορά. Εφόσον η θετική δυναμική του Α΄ εξαμήνου διατηρηθεί και διευρυνθεί κατά το δεύτερο μισό του έτους, υπάρχουν βάσιμες προϋποθέσεις ώστε το 2026 να ολοκληρωθεί με θετικό πρόσημο για την εξωστρέφεια της Κρήτης.

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) – προσωρινά στοιχεία Εξωτερικού Εμπορίου

Επεξεργασία – Ανάλυση: Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης.

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