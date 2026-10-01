Ηλιαχτίδα: Συνάντηση του Συλλόγου με τον Εκπρόσωπο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

Μια ιδιαίτερα σημαντική συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026 στις εγκαταστάσεις του Παγκρήτιου Συλλόγου Γονέων και Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ», στον Ξενώνα Φιλοξενίας του Συλλόγου στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ( WHO ), στο πλαίσιο της επίσκεψης στο Ηράκλειο του Dr Gundo Weiler, Εκπροσώπου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Ελλάδα και Επικεφαλής του WHO Athens Quality of Care and Patient Safety Office.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε το έργο και η πολυεπίπεδη δράση της «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑΣ», καθώς και η διαχρονική προσφορά του Συλλόγου στα παιδιά με νεοπλασία και στις οικογένειές τους. Παρουσιάστηκε ο ρόλος της «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑΣ» στην υποστήριξη των οικογενειών, αλλά και η εμπειρία που έχει αποκτηθεί μέσα από τη διαρκή παρουσία του Συλλόγου δίπλα στα παιδιά και στους γονείς τους.

Η συνάντηση, ωστόσο, αποτέλεσε πολύ περισσότερο από μια παρουσίαση του έργου του Συλλόγου. Δημιούργησε έναν ουσιαστικό χώρο διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων γύρω από τις ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα παιδιά που νοσούν από καρκίνο και οι οικογένειές τους, καθώς και γύρω από τον ρόλο των οργανώσεων ασθενών στη σύγχρονη φροντίδα υγείας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συμμετοχή των ασθενών και των οικογενειών τους, στην εμπειρία τους μέσα στο σύστημα υγείας και στη σημασία της ενεργού συμμετοχής τους στον σχεδιασμό και την παροχή των υπηρεσιών υγείας.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν επίσης η ποιότητα της φροντίδας, η ασφάλεια των ασθενών, η εμπειρία των παιδιών και των οικογενειών τους και η ενίσχυση της ασθενοκεντρικής προσέγγισης, καθώς και η ανάγκη ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ των επαγγελματιών υγείας, των φορέων υγείας και των οργανώσεων ασθενών.

Ιδιαίτερη σημασία είχε η παρουσία του Καθηγητή Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Αιματολογίας / Ογκολογίας, κ. Ελπιδοφόρου Μανταδάκη.

Η συμμετοχή του στη συνάντηση αποτέλεσε σημαντικό στοιχείο του διαλόγου, καθώς η άμεση σύνδεση της εξειδικευμένης κλινικής φροντίδας με την καθημερινή εμπειρία των παιδιών και των οικογενειών τους αποτελεί βασική παράμετρο για την ποιότητα και την ασθενοκεντρική προσέγγιση της φροντίδας.

Η παρουσία του Καθηγητή Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Αιματολογίας / Ογκολογίας, κ. Ελπιδοφόρου Μανταδάκη , υπογράμμισε παράλληλα τη σημασία της στενής συνεργασίας μεταξύ της ιατρικής κοινότητας και των οργανώσεων ασθενών, με κοινό σημείο αναφοράς τις πραγματικές ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών τους.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου κ. Γεώργιος Χαλκιαδάκης, ο Αναπληρωτής Διοικητής κ. Στέλιος Κτενιαδάκης, καθώς και η κα Μαρία Πετροδασκαλάκη, Προϊσταμένη του Τμήματος Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Η παρουσία εκπροσώπων της διοίκησης του Νοσοκομείου, της Κλινικής Αιματολογίας - Ογκολογίας Παίδων και του Τμήματος Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης ανέδειξε τη σημασία μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης στην ποιότητα της φροντίδας, με επίκεντρο τις ανάγκες, την ασφάλεια και την εμπειρία των παιδιών και των οικογενειών τους.





Για την «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ», η συνάντηση με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία να μεταφερθεί η φωνή των παιδιών με νεοπλασία και των οικογενειών τους, να παρουσιαστεί η εμπειρία τους και να αναδειχθούν οι ανάγκες που προκύπτουν μέσα από την καθημερινή τους διαδρομή στο σύστημα υγείας.

Η «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ» ευχαριστεί θερμά τον Dr Gundo Weiler για το ενδιαφέρον και την ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων, καθώς και όλους τους συμμετέχοντες για τη συμβολή τους στη συνάντηση.



Ο Σύλλογος συνεχίζει με συνέπεια το έργο του, έχοντας σταθερά στο επίκεντρο κάθε παιδί με νεοπλασία και την οικογένειά του, ενισχύοντας τον διάλογο και τη συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς και αναδεικνύοντας τη σημασία μιας φροντίδας υγείας που σέβεται τις ανάγκες, την αξιοπρέπεια και την εμπειρία κάθε παιδιού και κάθε οικογένειας.

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