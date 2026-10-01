Τα όρια ταχύτητας αλλάζουν στην Ευρώπη: Πότε μπορεί να πέσουν στα 60 χλμ./ώρα

Νέα δεδομένα στην οδήγηση φέρνουν οι αλλαγές που προωθούνται στην Ευρώπη με στόχο τη μείωση των ατυχημάτων και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό, εκτός από τις νέες ρυθμίσεις για τα διπλώματα, αυξάνονται οι ζώνες ήπιας κυκλοφορίας και οι περιορισμοί εισόδου οχημάτων στα κέντρα των πόλεων.

Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον και τα όρια ταχύτητας, με τα μεταβλητά όρια να εφαρμόζονται ήδη σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Πρόκειται για ένα σύστημα που αντικαθιστά, σε συγκεκριμένους δρόμους, το σταθερό όριο με ηλεκτρονικές πινακίδες, οι οποίες προσαρμόζουν την επιτρεπόμενη ταχύτητα ανάλογα με τις συνθήκες.

Η λειτουργία βασίζεται σε κάμερες, αισθητήρες και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία αξιολογούν την κατάσταση του δρόμου και της κυκλοφορίας. Έτσι, ένα όριο 120 χλμ./ώρα μπορεί να μειωθεί στα 100, 80 ή ακόμη και 60 χλμ./ώρα, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν αλλαγή είναι η βροχή, η ομίχλη, η περιορισμένη ορατότητα, η αυξημένη κίνηση, η παρουσία πολλών βαρέων οχημάτων ή ένα ατύχημα. Σε ορισμένα συστήματα χρησιμοποιούνται και ειδικοί ανιχνευτές ομίχλης, οι οποίοι ενημερώνουν άμεσα το σύστημα διαχείρισης.

Στους δρόμους με μεταβλητά όρια υπάρχουν συνήθως κάμερες και ραντάρ, τα οποία προσαρμόζονται στο όριο που ισχύει κάθε στιγμή. Έτσι, ένας οδηγός που συνεχίζει με 120 ή 130 χλμ./ώρα χωρίς να ακολουθεί τις ηλεκτρονικές πινακίδες μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με σημαντικό πρόστιμο.

Το μοντέλο εφαρμόζεται ήδη, μεταξύ άλλων, σε Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία και Ισπανία, ενώ αντίστοιχη πρακτική έχει υιοθετηθεί και στην Αυστρία. Η συγκεκριμένη προσέγγιση φαίνεται να επεκτείνεται σταδιακά και σε περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

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