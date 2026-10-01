Αγγλία: Iεροκήρυκας σε τζαμί καλεί σε ξυλοδαρμό «ανυπάκουων» γυναικών - Καλεί σε εκτελέσεις ομόφυλων!

Ένα τζαμί στο Λονδίνο, το οποίο διαθέτει επίσημο καθεστώς φιλανθρωπικού ιδρύματος, βρίσκεται πλέον υπό διερεύνηση από τις βρετανικές αρχές, καθώς δημοσίευσε κηρύγματα που ενθαρρύνουν τους συζύγους να κακοποιούν σωματικά τις γυναίκες τους και δικαιολογούν την εκτέλεση των ομοφυλόφιλων.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, βίντεο που αναρτήθηκαν στο κανάλι του Ισλαμικού Κοινοτικού Κέντρου του Χάκνεϊ (Hackney Islamic Community Centre/Masjid Daar Al-Hadeeth) στο YouTube περιγράφουν την ομοφυλοφιλική επαφή ως «μία από τις πιο κακές πράξεις» και παροτρύνουν τους άνδρες να «πειθαρχούν» τις συζύγους τους εάν εκείνες τους παρακούν — ακόμα και αν αρνούνται να συνευρεθούν ερωτικά μαζί τους.

Σε μια άλλη διάλεξη από τον ίδιο ιεροκήρυκα, ο ίδιος εξαίρει τη Σαουδική Αραβία επειδή συνεχίζει να εκτελεί ανθρώπους που κατηγορούνται για «μαγεία».







Παράλληλα, σε άλλο σημείο, πρεσβύτερος της κοινότητας στο τζαμί του Ανατολικού Λονδίνου περιγράφει ως «ατυχή πραγματικότητα» το γεγονός ότι πολλές γυναίκες πλέον έχουν τη δύναμη να καλούν την αστυνομία αν τις χτυπήσουν οι σύζυγοί τους.







Η καταγγελία και το φιλανθρωπικό καθεστώς



Η ακτιβιστική οργάνωση National Secular Society (NSS) κατήγγειλε το κέντρο στην Επιτροπή Φιλανθρωπιών, προειδοποιώντας ότι οι απόψεις που διαδίδει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ασύμβατες με την ιδιότητα του φιλανθρωπικού ιδρύματος.

Ως εγγεγραμμένο φιλανθρωπικό ίδρυμα, το Ισλαμικό Κοινοτικό Κέντρο του Χάκνεϊ, το οποίο περιγράφει το έργο του ως βοήθεια προς την «ανθρωπότητα» για την «προώθηση της ισλαμικής πίστης», απολαμβάνει σημαντικές φοροαπαλλαγές, σημειώνει η βρετανική εφημερίδα.

Σύμφωνα με τους πιο πρόσφατα δημοσιευμένους λογαριασμούς του, δεν πλήρωσε κανέναν φόρο για εισόδημα ύψους 191.097 λιρών που έλαβε κατά το έτος έως τον Μάρτιο του 2025, το οποίο περιελάμβανε σχεδόν 155.000 λίρες σε άμεσες δωρεές.

Τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους επανεγγράφηκε ως Φιλανθρωπικός Ενσωματωμένος Οργανισμός (CIO), μια αλλαγή καθεστώτος που διαχώρισε τους διαχειριστές από τα χρέη του και του επέτρεψε να κατέχει ακίνητη περιουσία με τρόπο παρόμοιο με μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, αλλά διεπόμενο εξ ολοκλήρου από τη νομοθεσία περί φιλανθρωπικών ιδρυμάτων.

Η Μέγκαν Μάνσον, επικεφαλής εκστρατειών της NSS, χαρακτήρισε την ανανέωση του καθεστώτος του ιδρύματος ως «ανησυχητική», καθώς έχει φιλοξενήσει «διαλέξεις που προωθούν τη βία κατά των γυναικών, υποστηρίζουν ότι οι γυναίκες δεν μπορούν να αρνηθούν το σεξ στους συζύγους τους και δικαιολογούν τη θανατική ποινή για τους ομοφυλόφιλους άνδρες και όσους κατηγορούνται για “μαγεία”».







«Το Ισλαμικό Κοινοτικό Κέντρο του Χάκνεϊ είναι μόνο ένα από τα πολλά φιλανθρωπικά ιδρύματα που προωθούν τον μισογυνισμό, τη φοβία προς τους ομοφυλόφιλους και άλλες επιβλαβείς ιδεολογίες μέσω του φιλανθρωπικού σκοπού της “προώθησης της θρησκείας”», δήλωσε η ίδια.

«Αυτός ο φιλανθρωπικός σκοπός πρέπει να επανεξεταστεί επειγόντως. Είναι προφανές ότι διευκολύνει την προώθηση ιδεών που, κάθε άλλο παρά ωφελούν το κοινό, θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν τις διακρίσεις, τον διχασμό και την κακοποίηση».

«Δείξτε τους ποιος είναι το αφεντικό»



Πολλές από τις πιο ακραίες απόψεις περιέχονται σε μια σειρά βιντεοσκοπημένων διαλέξεων που πραγματοποιήθηκαν στο κέντρο από τον Γιασίν Μούνιε, έναν «ουστάαθ» (δάσκαλο), ο οποίος διαβάζει από το Manthumatu al-Kaba’ir, ένα ποίημα που συγκεντρώνει όσα το Ισλάμ αναγνωρίζει ως «μεγάλα αμαρτήματα».

Ο ίδιος όρισε ένα από αυτά ως εξής: «Το να παρακούς τον σύζυγο, να βγαίνεις από το σπίτι χωρίς την άδειά του και να παρακούς τον σύζυγο όταν σε καλεί στο κρεβάτι, όταν σε καλεί για οικειότητα, όταν εκείνη λέει “όχι” χωρίς καμία δικαιολογία».

«Συμβουλέψτε την και κάντε της μποϊκοτάζ στο κρεβάτι, μην την αγγίζετε στο κρεβάτι — και πειθαρχήστε τες και σωματικά, χτυπώντας τες ελαφρά για να τους δείξετε ποιος είναι το αφεντικό», ανέφερε στην ομιλία του.

Εάν εκείνη αρνηθεί, υποστηρίζει ο ιεροκήρυκας, οι σύζυγοι «δεν είναι υποχρεωμένοι να της παρέχουν σπίτι πλέον».

«Εάν κάποιος έχει πολλαπλές συζύγους, τότε δεν είναι υποχρεωμένος να μείνει μαζί της – μπορεί να την εγκαταλείψει και να μείνει με την άλλη σύζυγο μέχρι εκείνη να γίνει ξανά υπάκουη».

Προτροπές για εκτελέσεις



Στην ίδια διάλεξη, ο Μούνιε χαρακτήρισε την ομοφυλοφιλική επαφή «μία από τις πιο κακές πράξεις» και «έγκλημα» που οδηγεί στην εκτέλεση και των δύο συμμετεχόντων σύμφωνα με τη Σαρία.

Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας: «Οι λόγιοι διαφωνούν ως προς το πώς πραγματοποιείται η εκτέλεση. Κάποιοι από αυτούς λένε ότι εκτελείται με σπαθί, όπως κάθε άλλη κανονική εκτέλεση. Άλλοι λένε ότι τους πετούν από ένα ψηλό κτίριο και στη συνέχεια ρίχνουν πέτρες πάνω τους».

Χώρες όπως το Ιράν, η Σαουδική Αραβία και η Υεμένη συνεχίζουν να εκτελούν ανθρώπους για ομοφυλοφιλία βάσει του ισλαμικού νόμου.

Μάλιστα, η τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος είχε εκτελέσει δεκάδες άνδρες κατηγορούμενους για ομοφυλοφιλία πετώντας τους από ψηλά κτίρια κατά την περίοδο της αιχμής της στα τέλη της δεκαετίας του 2010, σύμφωνα με την Daily Mail.

Σε άλλο σημείο, ο Μούνιε ισχυρίστηκε ότι η πράξη του «sihr», δηλαδή της μαγείας, είναι «πραγματική» και επαίνεσε την κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας που συνεχίζει να εκτελεί όσους κατηγορούνται για αυτή την πρακτική.

«Η sihr είναι πραγματική, είναι αλήθεια… Στη Σαουδική Αραβία τους σκοτώνουν, alhamdulillah (δόξα τω Θεώ), ευλογημένο να είναι γι’ αυτό, γιατί σε πολλές μουσουλμανικές χώρες σήμερα δεν βλέπεις να εφαρμόζεται αυτή η απόφαση», είπε.

«Alhamdulillah, σε αυτή τη χώρα, αυτή η τιμωρία εξακολουθεί να εφαρμόζεται».

Σημειώνεται ότι το 2016, ο 71χρονος Τζαλάλ Ουντίν, πατέρας επτά παιδιών, ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου με σφυρί σε πάρκο του Ρότσντεϊλ από τον εξτρεμιστή του Ισλαμικού Κράτους Μοχάμεντ Καντίρ, επειδή ασκούσε μια μορφή ισλαμικής θεραπείας που η τρομοκρατική οργάνωση χαρακτήριζε ως «μαύρη μαγεία».

«Αν τις χτυπήσεις, καλούν την αστυνομία»



Μισογυνικές απόψεις εκφράστηκαν και σε άλλες διαλέξεις στο ίδιο κέντρο.

Σε άλλο βίντεο, ο λόγιος του τζαμιού Αμπού Σαάντ Μουχάμαντ Αλ-Ιράκι δήλωσε ότι μια γυναίκα πρέπει να υπηρετεί τον σύζυγό της ακόμα και αν εκείνος της «συμπεριφέρεται κακά».

«Αν δεν σου συμπεριφέρεται καλά και σου φέρεται άσχημα, υπάρχει τρόπος: φέρνεις την οικογένειά σου, μιλάς στην οικογένειά του, για να του δώσεις ένα μάθημα. Αλλά πρέπει να του δίνεις το δικαίωμά του, διαφορετικά μην είσαι γυναίκα του», ανέφερε.

«Οι γυναίκες πιστεύουν αυτές τις μέρες, οι αδελφές μας πιστεύουν, ότι είσαι ευγενική μαζί του μόνο αν είναι και εκείνος ευγενικός μαζί σου… δεν λειτουργεί έτσι».

«Σε μια άλλη χώρα δεν μπορούν να το κάνουν αυτό (οι γυναίκες). Αλλά είναι μια ατυχής πραγματικότητα αυτής της χώρας το ότι στρέφουν τη γυναίκα εναντίον του συζύγου. Ξέρουν ότι αν τις χαστουκίσεις μία φορά, θα καλέσουν την αστυνομία για σένα. Δεν φοβούνται τον Αλλάχ», πρόσθεσε.

Η αντίδραση των αρχών



Η Daily Mail επικοινώνησε με το τζαμί Masjid Daar Al-Hadeeth για κάποιο σχόλιο, χωρίς να λάβει απάντηση.

Από την πλευρά της, η Επιτροπή Φιλανθρωπιών δήλωσε ότι έλαβε την καταγγελία της NSS και θα την εξετάσει πριν λάβει απόφαση για το αν θα ξεκινήσει επίσημη θεσμική έρευνα.

Ένας εκπρόσωπος δήλωσε: «Η Επιτροπή έχει σαφείς προσδοκίες ότι όλα τα φιλανθρωπικά ιδρύματα, ανεξαρτήτως του σκοπού τους, πρέπει να λειτουργούν προς όφελος του κοινού και να παρέχουν ένα ασφαλές και αξιόπιστο περιβάλλον για όλους. Μας έχουν τεθεί ανησυχίες σχετικά με εικαζόμενα κηρύγματα και περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που συνδέονται με το Ισλαμικό Κοινοτικό Κέντρο του Χάκνεϊ και έχουμε ανοίξει μια υπόθεση κανονιστικής συμμόρφωσης για την περαιτέρω αξιολόγησή τους. Αυτό θα καθορίσει τα επόμενα βήματα».

Ωστόσο, ο νόμος ενδέχεται να είναι με το μέρος του τζαμιού.

Ο Νόμος περί Ισότητας και ο Νόμος περί Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προβλέπουν διατάξεις για την έκφραση της θρησκευτικής ελευθερίας, και στο παρελθόν οι ρυθμιστικές αρχές φιλανθρωπιών έχουν αρνηθεί να λάβουν μέτρα επειδή οι διδασκαλίες ήταν «σύμφωνα με θρησκευτικές πεποιθήσεις».

Νωρίτερα φέτος, ο ισλαμιστής ιεροκήρυκας Αχμέντ Σαχ γλίτωσε την επίπληξη αφού είπε στους πιστούς στο Ισλαμικό Κέντρο Hatch End ότι ήταν «υποχρεωτικό» για τις γυναίκες να κάνουν τις δουλειές του σπιτιού και να υπηρετούν τους συζύγους τους.

Η Επιτροπή Φιλανθρωπιών περιορίστηκε στο να δηλώσει ότι θα παρείχε «συμβουλές και καθοδήγηση» στο τζαμί του βόρειου Λονδίνου, το οποίο στη συνέχεια κατέβασε το κήρυγμα από το κανάλι του στο YouTube.

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