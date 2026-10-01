Τσουκαλάς: Το «διάταγμα Μαρικάρμεν» αποδεικνύει ότι υπάρχει άλλος δρόμος απέναντι στη στεγαστική κρίση

«Τα γεγονότα της Ισπανίας με την ψήφιση του Διατάγματος Μαρικάρμεν αποδεικνύουν πως υπάρχει άλλος δρόμος απέναντι στη στεγαστική κρίση και στο πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους. Πώς οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ είναι και δίκαιες και ρεαλιστικές και άμεσα εφαρμόσιμες», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς, θέτοντας στο προσκήνιο το ζήτημα της στεγαστικής κρίσης.

«Η κυβέρνηση της ΝΔ δεν έχει την πολιτική βούληση να στηρίξει την κοινωνία. Υπηρετεί άλλο πολιτικό σχέδιο και άλλα συμφέροντα. Το ΠΑΣΟΚ και ξέρει και θέλει και μπορεί να εγγυηθεί μια άλλη πολιτική, με επίκεντρο τον άνθρωπο», προσθέτει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

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