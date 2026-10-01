Ηράκλειο: Ομιλία του διεθνώς αναγνωρισμένου γενετιστή Στυλιανού Αντωναράκη την Παρασκευή (2/10) στο Επιμελητήριο

Μια σημαντική επιστημονική εκδήλωση με επίκεντρο τη σύγχρονη Γενετική Ιατρική θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026, στο Ηράκλειο.

Ο Ομότιμος Καθηγητής Γενετικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Γενεύης και Ακαδημαϊκός Στυλιανός Αντωναράκης θα μιλήσει με θέμα «Το γονιδίωμα στην υγεία και την ασθένεια», σε εκδήλωση που θα φιλοξενηθεί στις 19:00, στην Αίθουσα Καστελλάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

Ο κ. Αντωναράκης είναι διεθνώς αναγνωρισμένος για το έργο του στον τομέα της γενετικής ιατρικής, με σημαντική ερευνητική δραστηριότητα γύρω από το ανθρώπινο γονιδίωμα και τη σχέση του με την υγεία και τις ασθένειες.

Στο επίκεντρο η σχέση γονιδιώματος και ασθενειών

Η παρουσία του στο Ηράκλειο αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την επιστημονική κοινότητα της Κρήτης, καθώς, σύμφωνα με τους διοργανωτές, μέρος του ερευνητικού του έργου συνδέεται με ζητήματα γενετικής προδιάθεσης και γονιδιακής επιβάρυνσης που σχετίζονται με σωματικά και ψυχικά νοσήματα.

Η ομιλία απευθύνεται στο ιατρικό και επιστημονικό προσωπικό του τομέα Υγείας της Κρήτης, αλλά και ευρύτερα σε όσους ενδιαφέρονται για τις σύγχρονες εξελίξεις στη Γενετική Ιατρική.

Η εκδήλωση αποτελεί μια ευκαιρία ενημέρωσης και επιστημονικού διαλόγου γύρω από τον ρόλο που διαδραματίζει το γονιδίωμα στην πρόληψη, τη διάγνωση και την κατανόηση των ασθενειών.

Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, στις 19:00, στην Αίθουσα Καστελλάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

Ποις είναι ο Στέλιος Αντωναράκης

Κύριος άξονας της ακαδημαϊκής ζωής του Στυλιανού Ε. Αντωναράκη είναι η επιστημονική αναζήτηση και η χαρά της ανακάλυψης του αγνώστου. Γεννημένος στην Αθήνα το 1951, από γονείς που τους σημάδεψε η Μικρασιατική Καταστροφή και ο μεταπολεμικός μόχθος για την ανασυγκρότηση της ζωής, το 1969 εισήχθη πρώτος στην Ιατρική Σχολή Αθηνών. Στη συνέχεια μετακινήθηκε στη Βαλτιμόρη, στο Πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς, όπου μαθήτευσε πλάι στον πατέρα της Γενετικής, Victor McKusick, και το 1990, λίγο προτού κλείσει τα 40, έγινε τακτικός καθηγητής Γενετικής, Παιδιατρικής και Βιολογίας. Τότε, αποφασισμένος να δημιουργήσει τη δική του ακαδημαϊκή σχολή και παράδοση, μετακινήθηκε στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης, όπου ανέλαβε διευθυντής του τμήματος Γενετικής. Εκεί δημιούργησε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα Γενετικής στην Ευρώπη, με πλήθος φοιτητών και ερευνητικών προγραμμάτων. Το 2019 τιμήθηκε με το Allan Award, το μεγαλύτερο διεθνές βραβείο Γενετικής, ενώ ο μεταπτυχιακός του συνεργάτης, Gregg Semenza, έλαβε το Βραβείο Νομπέλ για έρευνα που μεγάλο μέρος της είχε εκπονήσει στο εργαστήριό του.

Στο επίκεντρο των μελετών του βρισκόταν ανέκαθεν η επίδραση της γονιδιωματικής ποικιλομορφίας στις γενετικές παθήσεις. Η έρευνά του, που έχει χρηματοδοτηθεί από ποικίλους οργανισμούς (NIH, SNSF, ERC κ.ά), αποκάλυψε τη μοριακή αιτιολογία της θαλασσαιμίας, της αιμορροφιλίας και περισσότερων από πενήντα άλλων γονιδιακών ασθενειών. Χαρτογράφησε το γονιδίωμα του χρωμοσώματος 21 και η επισταμένη μελέτη του πάνω στη μοριακή αιτιολογία του συνδρόμου Down τυγχάνει διεθνούς αποδοχής. Θέσπισε την Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down (21 Μαρτίου) με σκοπό να προωθήσει τη φροντίδα και την κοινωνική ενσωμάτωση των πασχόντων ατόμων. Έθεσε τις βάσεις για την ονοματολογία των μεταλλαγών στο γονιδίωμα, που αποτελεί σημείο αναφοράς για χιλιάδες ερευνητές και κλινικούς γιατρούς. Οι ανακαλύψεις του, στη διάρκεια της πεντηκονταετούς ακαδημαϊκής πορείας του, συνέβαλαν καθοριστικά στη θεραπεία ορισμένων μονογονιδιακών ασθενειών. Ως πρόεδρος του Παγκόσμιου Οργανισμού Γονιδιώματος εργάστηκε για την ανάδειξη της έννοιας της γενετικής ισότητας και την προώθηση της εκπαίδευσης στον τομέα της γενετικής σε όλες τις χώρες του κόσμου, ενώ ως μέλος της Ελβετικής Ακαδημίας Επιστημών συνεχίζει να προάγει την εφαρμογή της γενετικής ανάλυσης στο σύστημα υγείας.

Είναι ευγνώμων προς την οικογένειά του, που πάντα τον στηρίζει σε τούτο το θαυμαστό ταξίδι της επιστήμης.

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