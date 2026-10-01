Τούνη: «Είμαι μαμά, έχω εταιρεία, αγοράζω ακίνητα, ασχολούμαι με το real estate, είμαι διαφημίστρια αλλά “δεν δουλεύω”»

Η Ιωάννα Τούνη θέλησε να απαντήσει μέσα από ένα βίντεο στα σχόλια που κατά καιρούς γράφονται στα social media για την ίδια και τις επαγγελματικές της δραστηριότητες.

«Λοιπόν, δεν δουλεύω και αυτό είναι ένα story time για το πώς γίνεται να μην δουλεύεις αλλά παράλληλα να μην προλαβαίνεις να κάτσεις. Η αλήθεια είναι δεν ξέρω πώς έχει γίνει αυτό το meme γύρω από το όνομά μου ότι δεν δουλεύω. Και ας τα πάρουμε λίγο από την αρχή, έτσι; Για αρχή είμαι μαμά. Είμαι μαμά με ένα 3μισι χρονών παιδί που αυτό από μόνο του είναι μία full time δουλειά και ίσως η πιο δύσκολη δουλειά που κάνω από όλες. Και πόσο μάλλον όταν είμαι μαμά που δεν έχει μαμά. Οπότε δεν έχω και την ευκολία να αφήνω όλη μέρα το παιδί στη γιαγιά και εγώ να κάνω τα δικά μου» ανέφερε αρχικά η Ιωάννα Τούνη.

«Αυτή τη στιγμή είμαι 33 χρονών και έχω από τα 23 μου, σχεδόν δέκα χρόνια δηλαδή την Bubblegun, δηλαδή την εταιρεία που έχω με ρούχα, τα οποία φτιάχνουμε από το μηδέν στην Ελλάδα μαζί με την κολλητή μου. Έχω τελειώσει «Σχέδιο Μόδας» πέρα από το Παιδαγωγικό για να μπορώ να είμαι μέσα στην παραγωγή, να ελέγχω τα ρούχα, να ελέγχω τα σχέδια, να βοηθάω σε ό,τι μπορώ με τη γνώμη μου, έστω με τα τεχνικά, τα πατρόν ή ό,τι άλλο εμπειρικά μπορώ να βοηθήσω και είμαι εκεί πέρα παρούσα από την επιλογή υφάσματος μέχρι το τελικό ρούχο και τη φωτογράφιση και έχω μια full time δουλειά τέλος πάντων στην Bubblegun.

Ασχολούμαι με το real estate και ασχολούμαι σοβαρά με το real estate. Τα τελευταία χρόνια αγοράζω συνέχεια ακίνητα και τα εκμεταλλεύομαι. Είμαι συνέχεια σε επικοινωνία με μεσίτες και ιστορίες. Πάλι καλά έχω δίπλα μου και τον Στέφανο τον κολλητό μου, που με βοηθάει πάρα πολύ και με τη γνώμη του και με τα 3D και όλη η βοήθεια του είναι όπως είναι.

Αλλά παρόλα αυτά ναι, έχω μια full time δουλειά επίσης αναφορικά με το real estate. Και δεν έχω τελειώσει ακόμα συνεχίζω. Πλέον έχω και μία ακόμα επιχείρηση στο Παρίσι, μία κρουασαντερί που την έχω φτιάξει μαζί με την ξαδέρφη μου την Κωνσταντίνα, όπου φτιάχνουμε και εκεί τα κρουασάν από το μηδέν. Είναι μια επένδυση» συμπλήρωσε

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