Δεύτερη παραίτηση δικηγόρου της Γάκα, σε δύο ημέρες -Η ανακοίνωση Αλεξανδρή

Σταματά την εκπροσώπηση της γιατρού Ιωάννας Γάκα που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και ο δεύτερος δικηγόρος που ανέλαβε προχθές.

«Κατόπιν συνεννόησης με την εντολέα μου ιατρό, αποφασίστηκε η διακοπή της μεταξύ μας συνεργασίας, καθόσον οι τρέχουσες συνθήκες της υποθέσεως καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπηση της από το δικηγορικό μας γραφείο.



Με τιμή,

Δικηγορικό Γραφείο Νικολάου Γ. Αλεξανδρή».

Νέος δικηγόρος της Γάκα ο Πέτρος Πανταζής

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του δικηγορικού γραφείου Αλεξανδρή, το γραφείο του Πέτρου Πανταζή ανακοίνωσε ότι ανέλαβε την υπεράσπισή της.

«Η κατηγορουμένη ιατρός, κυρία Ι. Γ., δηλώνει ότι ανέθεσε στο γραφείο μας την ποινική της υπεράσπιση, αναφορικά με την υπόθεση του τραγικού θανάτου του Γ. Μαζωνάκη. Για να αποφευχθούν, δε, παρανοήσεις, η κυρία Ι. Γ. διευκρινίζει ότι ουδέποτε ενέκρινε τις δημόσιες εμφανίσεις του προηγουμένου δικηγόρου, ούτε είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων γι’ αυτές, οι δε “υπερασπιστικοί ισχυρισμοί”, που ειπώθηκαν δημοσίως περί της ουσίας της υποθέσεως και, μάλιστα, χωρίς να έχουν ληφθεί καν αντίγραφα της δικογραφίας, δεν αντιπροσωπεύουν την ίδια. Η υπεράσπιση της κυρίας Ι.Γ., με απόλυτη θεσμική προσήλωση στην μυστικότητα της ανακρίσεως και στα δικαιώματα των διαδίκων, κατηγορουμένων και παρισταμένων προς υποστήριξη της κατηγορίας, θα παραθέσει τα νομικά και πραγματικά της επιχειρήματα μόνον ενώπιον των Δικαστικών Αρχών, αποφεύγοντας κάθε δημόσια τοποθέτηση και αντιπαράθεση», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η παραίτηση του πρώτου δικηγόρου της Γάκα

Yπενθυμίζεται ότι πριν δύο ημέρες το γραφείο του Νίκου Αγαπηνού ανακοίνωσε ότι πλέον δεν εκπροσωπεί την Ιωάννα Γάκα.

«Οι συνήγοροι υπεράσπισης του ιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου για λόγους αμιγώς νομικούς γνωστοποιούν ότι περιορίζουν την εκπροσώπησή τους στο πρόσωπο του ανωτέρω εντολέα τους, παραιτούμενοι από την υπεράσπιση της έτερης κατηγορουμένης συζύγου του.

Ο περιορισμός αυτός είναι δικονομικά αναγκαίος εκ της πραγματολογικής διαφοροποίησης της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων. Εφόσον κριθεί σκόπιμο, θα αναπτυχθούν οι λόγοι αναλυτικώς.

Νίκος Αγαπηνός

Τέλλος Αγαπηνός».

Νέες καταθέσεις καίνε τους γιατρούς

Εντωμεταξύ οι καταθέσεις όλων όσων βρέθηκαν στο ιατρείο της Καρνεάδου το απόγευμα που έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης συνεχίζονται. Σήμερα κατέθεσε η νοσηλεύτρια του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον τραγουδιστή από το ιατρείο μεταφέροντας την εικόνα του, ότι δηλαδή «ήταν χωρίς αυτόματη αναπνοή, χωρίς σφυγμό και παρουσίαζε μυδρίαση άμφω», ενώ κατέθεσε επίσης η αναισθησιολόγος στην οποία τηλεφώνησε μία από τις νοσηλεύτριες ζητώντας να της πει ποιο είναι το αντίδοτο της προποφόλης αλλά και νοσηλεύτρια που έκαψε τον γιατρό λέγοντας ότι μετά το περιστατικό τους είπε ότι είναι όλοι συνυπεύθυνοι και να έχουν κοινή γραμμή.

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