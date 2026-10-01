Δήμος Ανωγείων: Με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών αναβάλλεται η εκδήλωση στο Κέντρο Υφαντικής

Αναβάλλεται λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων η προγραμματισμένη παρουσίαση του βιβλίου της Βαλεντίνας Κόρδη «Ο Ηγέτης δεν Φοβάται τον Καθρέφτη» στα Ανώγεια, όπως ανακοίνωσε επίσημα ο Δήμος, θέτοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των πολιτών και των προσκεκλημένων.
Η εκδήλωση, η οποία επρόκειτο να φιλοξενηθεί στο Ανώγεια Κέντρο Υφαντικής, μετατίθεται για το επόμενο χρονικό διάστημα μετά από σχετική προειδοποίηση της Περιφέρειας Κρήτης για την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων.
Η νέα ημερομηνία πραγματοποίησης της βιβλιοπαρουσίασης θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα, μετά από συνεννόηση με τους συγγραφείς και τους , ώστε η εκδήλωση να πραγματοποιηθεί με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες.
Ο Δήμος Ανωγείων ευχαριστεί θερμά όλους για την κατανόηση, τη συνεργασία και το ενδιαφέρον τους και υπογραμμίζει ότι η προστασία και η ασφάλεια της τοπικής κοινωνίας αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα.
Η νέα ημερομηνία της εκδήλωσης θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.
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