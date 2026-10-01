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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο - κακοκαιρία: Επιχείρηση καθαρισμού στη γέφυρα Μάνου Κατράκη στη Φοινικιά (βίντεο - εικόνες)

Καθαρισμός Δήμος
clock 14:47 | 01/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες απομάκρυνσης φερτών υλικών από την κοίτη του ποταμού, στο ύψος της γέφυρας Μάνου Κατράκη στη Φοινικιά.

Στο σημείο επιχειρούν μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κρήτης, προκειμένου να καθαριστεί η κοίτη και να απομακρυνθούν τα υλικά που έχουν συγκεντρωθεί.

Στο σημείο βρίσκονται ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Καραντινός και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Γιώργος Τσαγκαράκης, συντονίζοντας τις ενέργειες των υπηρεσιών.

Καθαρισμός Δημος

Παράλληλα, ο Δήμος Ηρακλείου επιχειρεί σε διάφορα σημεία με όλα τα διαθέσιμα μηχανήματα έργου και φορτηγά των υπηρεσιών του, με στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας των περιοχών που έχουν επηρεαστεί.

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