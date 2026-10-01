Το μεγαλύτερο υποθαλάσσιο τούνελ στον κόσμο παίρνει μορφή: Σαν «Lego» κάτω από τη θάλασσα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής της Ευρώπης, η σήραγγα Fehmarnbelt, μήκους 18 χιλιομέτρων, που θα συνδέσει το γερμανικό νησί Fehmarn με το δανικό Lolland.

Με την ολοκλήρωσή της, το 2029, θα είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο σήραγγα που κατασκευάζεται με τη μέθοδο βύθισης προκατασκευασμένων τμημάτων. Οι εργασίες ξεκίνησαν το 2021, ενώ τον Μάιο του 2026 τοποθετήθηκε στον πυθμένα το πρώτο από τα περίπου 90 τμήματα. Στις 25 Σεπτεμβρίου τοποθετήθηκε και το τέταρτο.

Κατασκευή σαν «Lego» κάτω από τη θάλασσα

Τα 79 από τα περίπου 90 τμήματα θα έχουν μήκος 217 μέτρα και βάρος 73.500 τόνους το καθένα. Κατασκευάζονται στην ξηρά και στη συνέχεια μεταφέρονται και τοποθετούνται σε ειδική τάφρο στον βυθό, το ένα δίπλα στο άλλο. Σε αντίθεση με τη Σήραγγα της Μάγχης, η οποία διανοίχθηκε κάτω από τον πυθμένα, η Fehmarnbelt συναρμολογείται από αυτά τα προκατασκευασμένα τμήματα. Η νέα υποδομή θα διαθέτει δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και σιδηροδρομική γραμμή.

Σήμερα, το ταξίδι από το Puttgarden της Γερμανίας στο Rοdbyhavn της Δανίας γίνεται με πλοίο και διαρκεί περίπου 45 λεπτά. Με τη σήραγγα, η διαδρομή θα χρειάζεται περίπου 10 λεπτά με αυτοκίνητο και μόλις 7 λεπτά με τρένο. Παράλληλα, ο χρόνος ταξιδιού με τρένο μεταξύ Κοπεγχάγης και Αμβούργου αναμένεται να μειωθεί από περίπου 5 ώρες σε 2,5. Η γέφυρα Fehmarnsund θα παραμείνει στη θέση της, αλλά μετά την ολοκλήρωση του έργου θα χρησιμοποιείται για πεζούς και ποδηλάτες.

Το συνολικό κόστος υπολογίζεται σε περίπου 7,4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 1,3 δισ. ευρώ προέρχονται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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