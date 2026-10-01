Η Ελλάδα αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας εν μέσω πολλαπλών κρίσεων

Την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αναλαμβάνει από σήμερα, 1η Οκτωβρίου η Ελλάδα, σε μία κρίσιμη περίοδο για τις «μάχες» που δίνονται εντός του Οργανισμού. Πρόκειται για τη δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη διετή θητεία της χώρας ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας για την περίοδο 2025-2026.

Την προεδρία θα ασκήσει η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβης Αγλαΐα Μπαλτά. Υπενθυμίζεται ότι, είχε προηγηθεί η ελληνική προεδρία του Μαΐου του 2025, ενώ η θητεία της χώρας στο Συμβούλιο ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου.

Κρίσιμη περίοδος

Ο πρόεδρος προεδρεύει των συνεδριάσεων και των κλειστών διαβουλεύσεων, εκπροσωπεί το Συμβούλιο και διαχειρίζεται, υπό την εξουσία των 15 μελών, το πρόγραμμα εργασίας και την καθημερινή λειτουργία του.

Η Ελλάδα αναλαμβάνει τη διαχείριση των εργασιών του σημαντικότερου οργάνου του ΟΗΕ για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια σε μια περίοδο κατά την οποία μεγάλα μέτωπα παραμένουν ανοικτά, οι σχέσεις μεταξύ των Μονίμων Μελών εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από βαθιές διαφωνίες και η δυνατότητα του Συμβουλίου να διαμορφώνει κοινές απαντήσεις δοκιμάζεται σε σειρά κρίσεων.

Η προεδρία δεν δίνει στην εκάστοτε χώρα τη δυνατότητα να καθορίζει μονομερώς τις αποφάσεις ή την πολιτική του Συμβουλίου. Η Ουκρανία και η κρίση στη Μέση Ανατολή αποτελούν τα μεγαλύτερα ανοιχτά μέτωπα που θα κληθεί να διαχειριστεί ενώ βρίσκεται στο «τιμόνι».

Αλλαγή «σκυτάλης»

Ο Οκτώβριος ενδέχεται να αποκτήσει για την ελληνική προεδρία και ιδιαίτερο θεσμικό βάρος λόγω της διαδικασίας επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα. Η διαδικασία βρίσκεται ουσιαστικά στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

Στην τέταρτη άτυπη ψηφοφορία, στις 29 Σεπτεμβρίου, η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν της Κόστα Ρίκα συγκέντρωσε 10 ψήφους «ενθάρρυνσης», τρεις «αποθάρρυνσης» και δύο «χωρίς γνώμη», παραμένοντας στην πρώτη θέση, ενώ η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς ακόμη να έχει διαμορφωθεί τελική συναίνεση.

Σύμφωνα με το άρθρο 97 του Χάρτη, ο Γενικός Γραμματέας διορίζεται από τη Γενική Συνέλευση κατόπιν σύστασης του Συμβουλίου Ασφαλείας. Στη βάση αυτή, εφόσον μέσα στον Οκτώβριο διαμορφωθεί η αναγκαία συμφωνία - και κυρίως δεν υπάρξει αντίθεση από κάποιο από τα πέντε Μόνιμα Μέλη με δικαίωμα βέτο - η απόφαση του Συμβουλίου για το πρόσωπο που θα διαδεχθεί τον Αντόνιο Γκουτέρες θα μπορούσε να ληφθεί υπό ελληνική προεδρία.

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