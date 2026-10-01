Ελλάδα – Ολλανδία: Μάχη κορυφής στην κατάμεστη Τούμπα για την Εθνική

Η Εθνική ομάδα της Ελλάδας υποδέχεται την Ολλανδία το βράδυ της Πέμπτης (01/10, 21:45, Alpha και Novasports Start) στο γήπεδο της Τούμπας, σε ένα παιχνίδι που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στην κορυφή του League A, Group 2 του UEFA Nations League.

Η «γαλανόλευκη» έχει ξεκινήσει ιδανικά τη διοργάνωση, με δύο νίκες σε ισάριθμα εκτός έδρας παιχνίδια και προέρχεται από τον ιστορικό θρίαμβο στο Άουγκσμπουργκ απέναντι στη Γερμανία, για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Η Ολλανδία ακολουθεί στη δεύτερη θέση με τέσσερις βαθμούς, έχοντας μία νίκη και μία ισοπαλία. Έτσι, το μεταξύ τους παιχνίδι αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Η Ελλάδα εξασφάλισε την άνοδο στο League A της διοργάνωσης τη σεζόν 2024-25, ξεπερνώντας το εμπόδιο της Σκωτίας στα play-offs ανόδου/υποβιβασμού. Μετά την ήττα με 1-0 στο πρώτο ματς, η Εθνική απάντησε εμφατικά στη ρεβάνς, επικρατώντας 3-0.

Η συνέχεια, ωστόσο, δεν ήταν ανάλογη. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ξεκίνησε δυναμικά, με τρεις διαδοχικές νίκες, ανάμεσά τους και το εντυπωσιακό 5-1 απέναντι στη Λευκορωσία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στη συνέχεια, όμως, ήρθαν τρεις συνεχόμενες ήττες.

Παρά τη νίκη και την ισοπαλία στα δύο τελευταία παιχνίδια της προκριματικής φάσης, η Ελλάδα τερμάτισε τρίτη στον όμιλό της και έμεινε εκτός της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το ξεκίνημα του 2026 δεν έφερε άμεση αλλαγή στην εικόνα. Στα τέσσερα φιλικά που έδωσε στο πρώτο μισό της χρονιάς, η Εθνική μέτρησε δύο ήττες και δύο ισοπαλίες. Στο Nations League, όμως, όλα έχουν αλλάξει.

Η Ελλάδα έκανε ιδανική πρεμιέρα απέναντι στη Σερβία, ανατρέποντας το σκορ και παίρνοντας τη νίκη χάρη σε γκολ του Δουβίκα στο 94ο λεπτό. Λίγες ημέρες αργότερα ακολούθησε μία ακόμη μεγάλη επιτυχία, αυτή τη φορά απέναντι στη Γερμανία. Το γκολ του Κουρμπέλη ήταν αρκετό για να χαρίσει στην Εθνική ένα πολύ σημαντικό «διπλό».

Έτσι, με έξι βαθμούς σε δύο αγωνιστικές, η Ελλάδα βρίσκεται μόνη στην κορυφή του ομίλου και θέλει να συνεχίσει χωρίς απώλειες μπροστά στο κοινό της. Από την πλευρά της, η Ολλανδία πηγαίνει στην αναμέτρηση με ένα ιδιαίτερα θετικό σερί. Οι «Οράνιε» έχουν συμπληρώσει επτά διαδοχικά παιχνίδια χωρίς ήττα σε 90 λεπτά, με τέσσερις νίκες και τρεις ισοπαλίες.

Η μοναδική απώλεια σε αυτό το διάστημα ήρθε στα πέναλτι από το Μαρόκο στη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Συνολικά, η Ολλανδία έχει χάσει μόλις ένα από τα τελευταία 22 παιχνίδια της σε όλες τις διοργανώσεις σε κανονική διάρκεια.

Ο νέος προπονητής της ομάδας, Τσάβι, έχει ξεκινήσει επίσης με θετικό απολογισμό, καθώς στα δύο πρώτα παιχνίδια του στον πάγκο μετρά μία ισοπαλία και μία νίκη.

Στην πρεμιέρα του Nations League η Ολλανδία απέσπασε ισοπαλία 1-1 από τη Γερμανία εντός έδρας, ισοφαρίζοντας στο 92ο λεπτό με τον Χάκπο. Παρότι δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη, είχε σημαντική υπεροχή στη δημιουργία ευκαιριών, με 3,18 xG έναντι 1,45 της Γερμανίας.

Τη δεύτερη αγωνιστική, οι «Οράνιε» ήταν πιο αποτελεσματικοί. Ο Μεξ Μέερντινκ πέτυχε δύο γκολ και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη με 2-1 απέναντι στη Σερβία. Με τέσσερις βαθμούς, η Ολλανδία βρίσκεται στη δεύτερη θέση και γνωρίζει ότι μία νίκη στην Τούμπα θα την ανεβάσει στην κορυφή του ομίλου.

Υπάρχει, μάλιστα, και ένα ακόμη στοιχείο που δίνει αυτοπεποίθηση στους φιλοξενούμενους. Η Ολλανδία έχει επικρατήσει στα εννέα από τα 11 προηγούμενα παιχνίδια της απέναντι στην Ελλάδα, για την οποία ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει στηριχθεί σε έναν σταθερό κορμό στα δύο πρώτα παιχνίδια του Nations League και όλα δείχνουν ότι δεν θα προχωρήσει σε πολλές αλλαγές.

Ο Μπάμπης Κωστούλας και ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ο οποίος πέτυχε το νικητήριο γκολ απέναντι στη Γερμανία, είναι δύο από τους παίκτες που διεκδικούν θέση στο αρχικό σχήμα.

Για την Ολλανδία, τα δεδομένα είναι διαφορετικά στην επίθεση. Οι Κόντι Χάκπο και Μπράιαν Μπρόμπεϊ αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο για τους Ρούμπεν φαν Μπόμελ και Μεξ Μέερντινκ, μαζί με τον Κρισένσιο Σάμερβιλ. Εκτός είναι ο επίσης τραυματίας Λουτσάρελ Χερτρούιντα.

Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής προέκυψε και με τον Γιαν Πολ φαν Χέκε. Ο αμυντικός της Τότεναμ ταλαιπωρείται από τον τραυματισμό στο πόδι που υπέστη την περασμένη Κυριακή στον εκτός έδρας αγώνα με τη Σερβία, αποσύρθηκε από την προπόνηση της Τετάρτης και θα επιστρέψει στο Λονδίνο, χωρίς να κληθεί αντικαταστάτης.

Συμπερασματικά, η Ελλάδα έχει δύο σημαντικά πλεονεκτήματα: την ψυχολογία που της έχουν δώσει οι δύο εκτός έδρας νίκες και την έδρα της Τούμπας. Η Ολλανδία, από την άλλη, διαθέτει μεγαλύτερη εμπειρία σε παιχνίδια αυτού του επιπέδου και έχει δείξει ότι μπορεί να δημιουργήσει αρκετές ευκαιρίες.

Το παιχνίδι μοιάζει πιθανό να κριθεί στις λεπτομέρειες. Η Ελλάδα έχει ήδη δείξει ότι μπορεί να αντέξει την πίεση και να χτυπήσει όταν της παρουσιαστεί η ευκαιρία, ενώ η Ολλανδία θα προσπαθήσει να ελέγξει περισσότερο την κατοχή και τον ρυθμό.

ΕΛΛΑΔΑ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Σάλιακας, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Ζαφείρης, Μασούρας (Καρέτσας), Τζόλης, Κωστούλας, Παυλίδης

ΟΛΛΑΝΔΙΑ (Τσάβι Ερνάντεθ): Φερμπρούχεν, Ντάμφρις, Τίμπερ, Φαν Ντάικ, Φαν ντε Φεν, Χράφενμπερχ, Φέρμαν, Ρέιντερς, Σάμερβιλ, Μέερντινκ, Φαν Μπόμελ

Αποτελέσματα & βαθμολογία – League A, 2ος όμιλος



1η αγωνιστική



Ολλανδία – Γερμανία 1-1

Σερβία – Ελλάδα 1-2

2η αγωνιστική



Σερβία – Ολλανδία 1-2

Γερμανία – Ελλάδα 0-1

Θέση Ομάδα Α Ν Ι Η Γκολ Βαθμοί



1 Ελλάδα 2 2 0 0 3-1 6



2 Ολλανδία 2 1 1 0 3-2 4



3 Γερμανία 2 0 1 1 1-2 1



4 Σερβία 2 0 0 2 2-4 0

Οι υπόλοιπες αγωνιστικές του ομίλου

3η αγωνιστική – 1/10

Ελλάδα – Ολλανδία

Γερμανία – Σερβία

4η αγωνιστική – 4/10

Ελλάδα – Γερμανία

Ολλανδία – Σερβία

5η αγωνιστική – 13/11

Ολλανδία – Ελλάδα

Σερβία – Γερμανία

6η αγωνιστική – 16/11

Ελλάδα – Σερβία

Γερμανία – Ολλανδία

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