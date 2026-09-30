Ελλάδα vs Ολλανδία: Ο ήρωας του Τρωικού Πολέμου, ο Μαχλάς και τα «μαύρα» ταμεία

Μία άλλη διάσταση έδωσε η ολλανδική εφημερίδα «telegraaf» στην αυριανή (1/10-21:45) αναμέτρηση της Ελλάδας με την Ολλανδία, στη 3η αγωνιστική του Nations League. Σημείο αναφοράς, οι ποδοσφαιρικοί δεσμοί των δύο χωρών, μέσα από έναν ήρωα του Τρωικού Πολέμου και μια εκθαμβωτική καλλονή, αλλά και ένα ηχηρό σκάνδαλο με «μαύρα» ταμεία.

Ο ήρωας του Τρωικού πολέμου



Η πιο εμβληματική και μόνιμη σύνδεση μεταξύ της Ολλανδίας και της ελληνικής αρχαιότητας βρίσκεται στα ονόματα των ολλανδικών συλλόγων.



Οι ιδρυτές του επέλεξαν τον Αίαντα τον Τελαμώνιο, τον δεύτερο πιο γενναίο ήρωα της Ιλιάδας μετά τον Αχιλλέα. Ο λόγος; Δεν έχασε ποτέ καμία μάχη και, το κυριότερο, δεν πληγώθηκε ποτέ θανάσιμα από εχθρικό σπαθί.



Έτσι ο Άγιαξ (Ajax) πήρε το όνομά του από τον θρυλικό ήρωα της Ιλιάδας που πολέμησε στον Τρωικό Πόλεμο και ήταν γνωστός για το θάρρος και την ανδρεία του.



Επίσης ομάδες όπως η Χεράκλες Άλμελο (Heracles) και η Σπάρτα Ρότερνταμ (Sparta) φέρουν ονόματα εμπνευσμένα απευθείας από την ελληνική μυθολογία και ιστορία.



Η ομάδα του Άλμελο πήρε το όνομά της από τον ημίθεο Ηρακλή, συμβολίζοντας την υπεράνθρωπη δύναμη και την αντοχή.



Ο παλαιότερος επαγγελματικός σύλλογος της χώρας (1888) επέλεξε τη Σπάρτη για να αντικατοπτρίζει την πειθαρχία, τη μαχητικότητα και το σκληρό πνεύμα των παικτών του.

Ο Μαχλάς και η...γοητευτική «σεξοβόμβα»



Τη δεκαετία του '90, ο Νίκος Μαχλάς προκάλεσε αίσθηση στο ολλανδικό πρωτάθλημα (Eredivisie). Αγωνιζόμενος με τη Φίτεσε (Vitesse), αναδείχθηκε κορυφαίος σκόρερ στην Ευρώπη τη σεζόν 1997/1998 με 34 γκολ, κερδίζοντας το διάσημο «Χρυσό Παπούτσι». Η επιτυχία του αυτή τον μετέτρεψε σε είδωλο στο Άρνεμ και του άνοιξε τον δρόμο για μια μεγάλη μεταγραφή στον Άγιαξ.



Η σύνδεση με την Τατιάνα Σίμιτς (Tatjana Šimić) μοντέλο και ηθοποιός κροατικής καταγωγής, ήταν η απόλυτη σεξοβόμβα της Ολλανδίας εκείνη την εποχή, διάσημη για τον ρόλο της στις ταινίες Flodder.



Η ολλανδική εφημερίδα χρησιμοποιεί αυτή τη σύνδεση για να περιγράψει την «εκρηκτική», σχεδόν χολιγουντιανή λάμψη που απέκτησε ο Μαχλάς. Έγινε το απόλυτο είδωλο της ποπ κουλτούρας, μαγνητίζοντας τα φώτα της δημοσιότητας με τον ίδιο τρόπο που η Τατιάνα μαγνήτιζε τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί.

Η υπόθεση με το μαύρο χρήμα



Στα τέλη της δεκαετίας του '80 και τις αρχές του '90, η ολλανδική υπηρεσία οικονομικού εγκλήματος (FIOD) έκανε ξαφνική έρευνα στα γραφεία κορυφαίων ομάδων, όπως η Χρόνινγκεν και ο Άγιαξ.



Ανακάλυψαν ότι για να πειστούν ξένοι παίκτες να υπογράψουν ή για να κλειστούν συμφωνίες με ομάδες του ευρωπαϊκού Νότου (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας), χρησιμοποιούνταν «μαύροι» λογαριασμοί σε ελβετικές τράπεζες, παράνομα μπόνους σε μετρητά και εικονικά συμβόλαια, ώστε να αποφεύγεται η βαριά ολλανδική φορολογία. Πρόεδροι ομάδων, όπως ο Ρένζε ντε Βρις της Χρόνινγκεν, κατέληξαν μέχρι και στη φυλακή, αποκαλύπτοντας ότι πίσω από τη βιτρίνα του ολοκληρωτικού ποδοσφαίρου κρυβόταν ένα δίκτυο φοροδιαφυγής.