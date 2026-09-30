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Ο Gio Καραντώνης θέλει να ιδρύσει κόμμα

giokay
clock 20:00 | 30/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Gio Kay μιλώντας στην εκπομπή Happy Day άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος ακόμη και στις επόμενες ευρωεκλογές και εξήγησε ότι επιθυμία του είναι να αλλλάξει τη νοοτροπία που επικρατεί στη χώρα.

«Ναι, ναι εννοείται. Μπορεί και σε δύο χρόνια στις ευρωεκλογές. Για τώρα, τώρα, όχι», είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος, αναφέρθηκε στην πολιτική του σκέψη και επέκρινε τη νοοτροπία που επικρατεί στην Ελλάδα. «Εγώ είμαι της φάσης να βγάλουμε την Ελλάδα από την Ελλάδα. Έχουμε καταλάβει ότι η νοοτροπία της Ελλάδας δεν έχει πετύχει».

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