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GOSSIP - LIFESTYLE

Κυκλοφόρησε το συγκινητικό, ανέκδοτο ζεϊμπέκικο του Μανώλη Λιδάκη "Για Μια Ζωή Μονάχα"

ΜΑΝΟΛΗΣ ΛΥΔΑΚΗΣ
clock 17:00 | 30/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ένα από τα τελευταία τραγούδια που ηχογράφησε ο Μανώλης Λιδάκης, το «Για Μια Ζωή Μονάχα», έρχεται στο φως από την Panik Oxygen.

Ο σπουδαίος ερμηνευτής, που έφυγε αναπάντεχα από τη ζωή τον Φεβρουάριο του 2025, άφησε μια πλούσια μουσική παρακαταθήκη, ενώ παράλληλα είχε ηχογραφήσει τραγούδια που δεν πρόλαβε να κυκλοφορήσει.



Το «Για Μια Ζωή Μονάχα», σε μουσική και στίχους του Σπύρου Κόλλια, είναι ένα από τα ανέκδοτα τραγούδια του Μανώλη Λιδάκη και φέρει τη χαρακτηριστική ερμηνευτική σφραγίδα του.

Με το «Για Μια Ζωή Μονάχα», η φωνή του Μανώλη Λιδάκη επιστρέφει μέσα από ένα νέο τραγούδι, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονικότητα των ερμηνειών του και της μουσικής του.



Βρείτε το «Για Μια Ζωή Μονάχα» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/gia-mia-zoi-monaxa

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Μανώλης Λιδάκης νέο τραγούδι
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