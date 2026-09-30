ΤΕΤ.30 Σεπ 2026 16:57
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Πέθανε η διευθύντρια που υπέστη ανακοπή έξω από σχολείο

εκαβ
clock 16:30 | 30/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Έχασε τη μάχη για τη ζωή η 50χρονη διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης, η οποία είχε υποστεί ανακοπή την περασμένη Τρίτη έξω από δημοτικό σχολείο και νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση.

Η γυναίκα είχε μεταφερθεί στον «Ερυθρό Σταυρό» χωρίς ζωτικά σημεία, μετά την άμεση παρέμβαση περαστικών, νοσηλευτή του σχολείου και πληρώματος του ΕΚΑΒ, που ξεκίνησαν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και συνέχισαν τις προσπάθειες κατά τη διακομιδή.

Στο νοσοκομείο οι γιατροί κατάφεραν αρχικά να την επαναφέρουν, ωστόσο η κατάστασή της παρέμεινε εξαιρετικά σοβαρή και τελικά κατέληξε.

Διαβάστε επίσης 

Αυτοκίνητο έπεσε σε τζαμαρία καταστήματος -Τραυματίστηκε ο οδηγός (βίντεο)

Έκρυθμη κατάσταση στα Λιόσια: Διατάχθηκε ΕΔΕ για τον ξυλοδαρμό της νηπιαγωγού – Στο νοσοκομείο η εκπαιδευτικός

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ηλιουπολη Καθηγήτρια
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis