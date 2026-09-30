Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Πέθανε η διευθύντρια που υπέστη ανακοπή έξω από σχολείο

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Έχασε τη μάχη για τη ζωή η 50χρονη διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης, η οποία είχε υποστεί ανακοπή την περασμένη Τρίτη έξω από δημοτικό σχολείο και νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση.

Η γυναίκα είχε μεταφερθεί στον «Ερυθρό Σταυρό» χωρίς ζωτικά σημεία, μετά την άμεση παρέμβαση περαστικών, νοσηλευτή του σχολείου και πληρώματος του ΕΚΑΒ, που ξεκίνησαν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και συνέχισαν τις προσπάθειες κατά τη διακομιδή.

Στο νοσοκομείο οι γιατροί κατάφεραν αρχικά να την επαναφέρουν, ωστόσο η κατάστασή της παρέμεινε εξαιρετικά σοβαρή και τελικά κατέληξε.

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