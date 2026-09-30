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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κύπελλο Ελλάδας: Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής - Στις 28 Οκτωβρίου το ΑΕΛ - ΟΦΗ

οφη ατρομητος
clock 16:39 | 30/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Το τριήμερο 27-29 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί η 4η αγωνιστική της League Phase τουΚυπέλλου Ελλάδας. Η ΕΠΟ ανακοίνωσε την Τετάρτη (30/09) το πρόγραμμα και όρισε το μεγάλο ντέρμπι ΠΑΟΚ - ΑΕΚ ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου στις 21:15. Το ματς ΑΕΛ-ΟΦΗ θα διεξαχθεί την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, στις19:30.

Την ίδια ημέρα (28/10) στις 17:30 στο ΟΑΚΑ θα αναμετρηθούν Παναθηναϊκός - Αρης. 

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Τρίτη 27 Οκτωβρίου

Αστέρας  - Κηφισιά (17:30, «Θ. Κολοκοτρώνης»)

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

Μαρκό - Ολυμπιακός (15:00, Δημ. Στάδιο Μαρκοπούλου)

Νέστος Χρυσούπολης - Καλαμάτα (15:00, ΔΑΚ Χρυσούπολης)

Παναθηναϊκός - Αρης (17:30, ΟΑΚΑ)

ΑΕΛ - ΟΦΗ (19:30, AEL FC Arena)

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ (21:15, Τούμπα)

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου

Πανσερραϊκός - Νίκη Βόλου (16:00, Δημ. Στάδιο Σερρών)

Βόλος - Ατρόμητος (18:00, Πανθεσσαλικό Στάδιο)

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