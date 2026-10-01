Κολύμβηση: Μεταγραφή στον Ολυμπιακό για την Ειρήνη Ψαρουδάκη του Ωρίωνα Ηρακλείου

Στον Ολυμπιακό θα συνεχίσει την καριέρα της η Ειρήνη Ψαρουδάκη, με τους "ερυθρόλευκους" να ανακοινώνουν την έναρξη της συνεργασίας τους με τη Ηρακλειώτισσα κολυμβήτρια.



Η Ψαρουδάκη προέρχεται από τον Ωρίωνα Ηρακλείου, με τον οποίο είχε σημαντικές διακρίσεις τα τελευταία χρόνια, ενώ έχει ήδη παρουσία με την Εθνική ομάδα σε διεθνείς διοργανώσεις.

Τον περασμένο Ιούλιο συμμετείχε στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα εφήβων-νεανίδων στο Μόναχο, ενώ νωρίτερα μέσα στη χρονιά είχε κατακτήσει χρυσό και αργυρό μετάλλιο στη διεθνή συνάντηση Multinations στην Πράγα.

Η 17χρονη αθλήτρια αγωνίζεται κυρίως στα 800μ. και 1.500μ. ελεύθερο, καθώς και στα 400μ. μικτή ατομική. Στο φετινό πανελλήνιο Open είχε κατακτήσει τη δεύτερη θέση στα 800μ. ελεύθερο, ενώ πριν από λίγες ημέρες ανέβηκε στο βάθρο και στο πανελλήνιο Open Water στα 5.000μ.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

Ο Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Ειρήνη Ψαρουδάκη. Η 17χρονη αθλήτρια (30/4/2009) εντάσσεται στην ομάδα κολύμβησης του συλλόγου. Η Ειρήνη Ψαρουδάκη αγωνίζεται στα 800μ. ελεύθερο, 1.500μ. ελεύθερο και 400μ. μικτή ατομική.