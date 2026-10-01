Ενσέτ: Η «ψεύτικη μπανανιά» που θα μπορούσε να θρέψει εκατομμύρια ανθρώπους

Η ενσέτ (Ensete ventricosum), γνωστή και ως «ψεύτικη μπανάνα» ή «δέντρο κατά της πείνας», είναι ένα εξαιρετικά ανθεκτικό φυτό που ανήκει στην ίδια οικογένεια με την μπανανιά.

Παρόλο που μοιάζει με τεράστια μπανανιά καθώς μπορεί να φτάσει σε ύψος και τα 10 μέτρα, δεν καλλιεργείται για τους καρπούς της, οι οποίοι δεν είναι εδώδιμοι. Αντίθετα, η βασική τροφή παράγεται από τους πλούσιους σε άμυλο μίσχους και τις ρίζες της, από τα οποία φτιάχνεται χυλός και ψωμί.

Το φυτό αποτελεί βασική τροφή για περίπου 20 εκατομμύρια ανθρώπους στην Αιθιοπία. Λόγω της τεράστιας ανθεκτικότητάς του στην ξηρασία και της ικανότητάς του να αναπτύσσεται σε διάφορες κλιματικές συνθήκες, οι επιστήμονες το θεωρούν ως μια κρίσιμη «υπερτροφή» για το μέλλον, ικανή να καταπολεμήσει την επισιτιστική κρίση που προκαλεί η κλιματική αλλαγή σε δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους στην Αφρική.

Η παράδοση που δυσκολεύει την επέκταση

Γιατί, λοιπόν, δεν έχει εξαπλωθεί; Ένας λόγος είναι ότι η καλλιεργούμενη ποικιλία της Αιθιοπίας διαφέρει από τις άγριες μορφές του φυτού που απαντώνται σε άλλες αφρικανικές χώρες. Η μεταφορά φυτικού υλικού από την Αιθιοπία υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς, καθώς η χώρα προστατεύει τη βιοποικιλότητά της. Η διαμάχη για τις πατέντες του τεφ, ενός ακόμη αιθιοπικού φυτού, έχει ενισχύσει την ανησυχία ότι τοπικοί γενετικοί πόροι μπορεί να κατοχυρωθούν ή να αξιοποιηθούν χωρίς όφελος για τη χώρα.

Η καλλιέργεια και η επεξεργασία της ενσέτ απαιτούν εξειδικευμένη γνώση, η οποία αναπτύχθηκε μέσα από αιώνες τοπικής εμπειρίας. Η συγκομιδή είναι επίπονη και γίνεται κυρίως από γυναίκες, ενώ οι μηχανικές λύσεις που αναπτύσσονται σε αιθιοπικά πανεπιστήμια δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί σε μεγάλη κλίμακα. Το κότσο, επίσης, δεν είναι γεύση που αρέσει σε όλους.

Την ίδια στιγμή, η ενσέτ υποχωρεί ακόμη και στην περιοχή όπου καλλιεργείται παραδοσιακά. Σε έρευνα του 2025 σε περισσότερους από 400 αγρότες στη νοτιοδυτική Αιθιοπία, περίπου το 60% δήλωσε ότι έχει μειώσει την έκταση που αφιερώνει στην καλλιέργειά της. Η αστικοποίηση και η στροφή σε πιο εμπορικές καλλιέργειες, όπως το σιτάρι, το καλαμπόκι και η πατάτα, πιέζουν ένα φυτό που θα μπορούσε να προσφέρει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στα συστήματα τροφίμων.

Το ζητούμενο δεν είναι να αντικατασταθούν οι βασικές καλλιέργειες, αλλά να διευρυνθεί η ποικιλία των φυτών στα οποία στηρίζεται η παγκόσμια διατροφή. Όσο η κλιματική αλλαγή κάνει τις σοδειές λιγότερο προβλέψιμες, η ενσέτ υπενθυμίζει ότι πιθανές λύσεις μπορεί να βρίσκονται σε καλλιέργειες που ο υπόλοιπος κόσμος δεν έχει ακόμη μάθει να αναγνωρίζει.

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