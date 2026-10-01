Σεξουαλική βία και παρενοχλήσεις γυναικών στις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις: Σχεδόν 2.000 καταγγελίες σε πέντε χρόνια

Γυναίκες υπηρετούν εδώ και 25 χρόνια σε όλους τους κλάδους των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων. Ωστόσο, αποκαλυπτική έρευνα της εκπομπής «Report Mainz» της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης φέρνει στο φως σοβαρές καταγγελίες για διακρίσεις, σεξουαλική παρενόχληση και βία εις βάρος γυναικών στις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις.

Σύμφωνα με την Deutsche Welle, ορισμένες από αυτές μίλησαν στους δημοσιογράφους και περιγράφουν ένα περιβάλλον στο οποίο περιστατικά σεξιστικής συμπεριφοράς και σεξουαλικών επιθέσεων υποβαθμίζονται ή απλώς είναι ανεκτά. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, σε ορισμένες περιπτώσεις εκπαιδευτές και ανώτεροι αξιωματικοί στην Μπούντεσβερ δεν παρεμβαίνουν, ενώ καταγγέλλεται ότι με τη στάση τους μπορεί ακόμα και να ενθαρρύνουν τέτοιες συμπεριφορές.

Σχεδόν 2.000 καταγγελίες σε πέντε χρόνια

Το ζήτημα είχε έρθει στο προσκήνιο εξαιτίας ενός σκανδάλου στη μονάδα αλεξιπτωτιστών στο Τσβάιμπρικεν, όπου είχαν καταγραφεί, μεταξύ άλλων, καταγγελίες για μισογυνισμό και σεξουαλικά αδικήματα. Ωστόσο, σύμφωνα με το «Report Mainz», η καταγραφή τέτοιων περιστατικών δεν περιορίζεται μόνο στη συγκεκριμένη μονάδα στη Γερμανία.

Tα στοιχεία καταδεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος: από το 2021 έως το 2025 καταγράφηκαν 1.965 αναφορές για ύποπτα περιστατικά σεξουαλικής ανάρμοστης συμπεριφοράς στις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις. Από αυτά, 828 αφορούσαν σεξουαλική παρενόχληση, ενώ συνολικά 1.114 υποθέσεις διαβιβάστηκαν στις εισαγγελικές αρχές.

Η ίδια η Μπούντεσβερ επισημαίνει ότι σημαντικός αριθμός ανάλογων περιστατικών ενδέχεται να μην καταγγέλλεται, μεταξύ άλλων λόγω του φόβου για πιθανές συνέπειες στην επαγγελματική σταδιοδρομία των θυμάτων. Για τον λόγο αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τις πραγματικές διαστάσεις του φαινομένου.

Το θέμα ωστόσο αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε μια περίοδο κατά την οποία η Μπούντεσβερ επιδιώκει να αυξήσει σημαντικά το προσωπικό της - με τις γυναίκες σήμερα να αποτελούν περίπου το 13% του στρατιωτικού προσωπικού.







Πηγή: protothema.gr

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