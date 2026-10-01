Μπεν Άφλεκ: Πέθαναν οι γονείς μου με δύο μήνες διαφορά

Στην απώλεια των γονιών του αναφέρθηκε οΜπεν Άφλεκ, σχολιάζοντας το γεγονός ότι πέθαναν μέσα σε διάστημα δύο μηνών.







Ο 54χρονος βραβευμένος με δύο Όσκαρ ηθοποιός μίλησε για την απώλεια και των δύο γονιών του μέσα στην ίδια χρονιά, αναφέροντας παράλληλα πώς μια σειρά από παλιά γράμματα της μητέρας του, τον έκανε να δει με διαφορετικό τρόπο την παιδική του ηλικία και τη σχέση τους.

Ο Άφλεκ έδωσε συνέντευξη στο νέο podcast της Κέρι Ουάσινγκτον, «Street You Grew Up On», το οποίο έκανε πρεμιέρα την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, με τον ηθοποιό να είναι ο πρώτος καλεσμένος. «Οι γονείς μου μόλις πέθαναν και οι δύο. Τον Απρίλιο και τον Ιούνιο. Οπότε είναι κάτι που, ξέρετε, δεν αφορά μόνο στο τώρα, αλλά είναι κάτι μεγάλο» δήλωσε ο Άφλεκ.

Η μητέρα του, Κρις Αν Άφλεκμ έφυγε από τη ζωή στις 2 Ιουνίου σε ηλικία 83 ετών, λίγους μήνες αφότου διαγνώστηκε με καρκίνο στο πάγκρεας, τον Δεκέμβριο του 2025. Μάλιστα, είχε βρεθεί στην αποφοίτηση του εγγονού της από το λύκειο μόλις δύο ημέρες πριν από τον θάνατό της. Ο πατέρας του, Τίμοθι «Τιμ» Άφλεκ πέθανε και εκείνος μέσα στην ίδια χρονιά, όπως αποκάλυψε τον Σεπτέμβριο ο αδερφός του Μπεν, Κέισι Άφλεκ.

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