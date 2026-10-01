Σταφίδες: Το μικρό σνακ με τα μεγάλα διατροφικά οφέλη

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Οι σταφίδες είναι ένα πρακτικό και θρεπτικό σνακ, όμως επειδή είναι αποξηραμένα σταφύλια, τα φυσικά σάκχαρα και οι θερμίδες τους είναι πιο συμπυκνωμένα. Σύμφωνα με τη διαιτολόγο Kathleen M. Zelman στο WebMD, προσφέρουν φυτικές ίνες, κάλιο, σίδηρο και φυτοθρεπτικά συστατικά.

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη ιδανική ποσότητα για όλους. Ορισμένες έρευνες αναφέρουν έως και μισό φλιτζάνι αποξηραμένων φρούτων ημερησίως, όμως αυτή η ποσότητα σταφίδων μπορεί να φτάσει σχεδόν τις 250 θερμίδες. Για καθημερινή κατανάλωση, μια μικρότερη μερίδα είναι πιο εύκολη επιλογή.

Τι προσφέρουν οι σταφίδες

Ένα τέταρτο φλιτζανιού περιέχει περίπου 120 θερμίδες, 32 γρ. υδατανθράκων, 26 γρ. σάκχαρα και 2 γρ. φυτικών ινών, ενώ προσφέρει επίσης σίδηρο και ασβέστιο.

Οι σταφίδες είναι πλούσιες σε αντιοξειδωτικά, ενώ αποτελούν πηγή καλίου, σιδήρου, χαλκού και μαγγανίου. Οι φυτικές ίνες βοηθούν τη φυσιολογική λειτουργία του πεπτικού συστήματος, ενώ η περιεκτικότητά τους σε κάλιο και φυτικές ίνες μπορεί να συνδέεται με παράγοντες καρδιαγγειακής υγείας.

Παρότι περιέχουν αρκετά φυσικά σάκχαρα, έχουν χαμηλό έως μέτριο γλυκαιμικό δείκτη. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορούν να καταναλώνονται απεριόριστα, καθώς παραμένουν θερμιδικά πυκνές.

Προσοχή στην ποσότητα

Η μεγάλη κατανάλωση μπορεί να αυξήσει γρήγορα τις θερμίδες, ενώ η απότομη αύξηση των φυτικών ινών ενδέχεται να προκαλέσει φούσκωμα, αέρια ή κράμπες. Αυτό μπορεί να είναι πιο έντονο σε ορισμένα άτομα με σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου.

Οι σουλτανίνες (golden raisins) προέρχονται συνήθως από άσπερμα σταφύλια και έχουν χρυσαφένιο χρώμα, ενώ η κορινθιακή σταφίδα προέρχεται από την ποικιλία Black Corinth. Είναι μικρότερη και λιγότερο γλυκιά, με την Ελλάδα να αποτελεί σήμερα τον μεγαλύτερο παραγωγό της.

Μπορείς να προσθέσεις σταφίδες σε γιαούρτι, βρόμη, σαλάτες, granola, ξηρούς καρπούς ή αλμυρές συνταγές. Αν θέλεις να περιορίσεις την έκθεση σε φυτοφάρμακα, μπορείς να επιλέξεις βιολογικές.

Συμπερασματικά, οι σταφίδες μπορούν να καταναλώνονται και καθημερινά, αρκεί η ποσότητα να παραμένει ελεγχόμενη. Μια μικρή μερίδα μπορεί να προσφέρει φυτικές ίνες, μέταλλα και αντιοξειδωτικά, χωρίς να επιβαρύνει υπερβολικά τη συνολική πρόσληψη θερμίδων.

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