Πώς ένας μαρμάρινος γίγαντας από τη Νάξο "κλειδώνει" μια θέση στα Ρεκόρ Guinness! (βίντεο)

Ένα σύγχρονο κατασκευαστικό και καλλιτεχνικό θαύμα βρίσκεται σε εξέλιξη στις Κυκλάδες. Στα τέλη Σεπτεμβρίου 2026, ξεκίνησε από τη Νάξο η τιτάνια επιχείρηση μεταφοράς ενός μονολιθικού γλυπτού βάρους 500 τόνων με τελικό προορισμό τη Βασιλεία της Ελβετίας.

Το έργο, που φέρει τον τίτλο «Η Λύρα της Νάξου», αποτελεί τη μεγαλύτερη επιχείρηση βαρέων μεταφορών που έχει καταγραφεί ποτέ σε ελληνικό νησί και διεκδικεί επίσημα μια θέση στα Ρεκόρ Guinness.

Ένας Μαρμάρινος Γίγαντας Γεννιέται στον Κινίδαρο



Το μνημειώδες αυτό έργο τέχνης λαξεύτηκε από ένα και μόνο, συμπαγές κομμάτι λευκού ναξιακού μαρμάρου στο λατομείο «Μάρμαρα Νάξου Αλέξανδρου Λογιότατου», στην ορεινή περιοχή του Κινιδάρου.

Ο δημιουργός του, ο διακεκριμένος γλύπτης Τομπάιας Μπάλατι (Tobias Ballaty), εργάστηκε επί μήνες για να δώσει σχήμα στον όγκο, οι διαστάσεις του οποίου προκαλούν δέος:



• Βάρος: Περίπου 500 τόνοι (ξεπερνά τους 560 τόνους μαζί με τον ειδικό εξοπλισμό στήριξης).



• Μήκος: 12 μέτρα



• Πλάτος: 6 μέτρα



• Ύψος: 6 μέτρα



Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος, ο σχεδιασμός, οι στατικές μελέτες και η προετοιμασία της εφοδιαστικής αλυσίδας για τη μετακίνησή του διήρκεσαν τρία ολόκληρα χρόνια.





Η τιτάνια επιχείρηση στους δρόμους της Νάξου



Η κάθοδος του γλυπτού από το ορεινό λατομείο προς το λιμάνι της Νάξου αποτελεί το πιο κρίσιμο και επικίνδυνο στάδιο της διαδρομής. Λόγω του ακραίου βάρους, η παραδοσιακή μεταφορά με κοινές νταλίκες ήταν αδύνατη.



Για τον σκοπό αυτό επιστρατεύτηκε ένα υπερσύγχρονο, αυτοκινούμενο όχημα βαρέων μεταφορών 12 αξόνων (SPMT) της κορυφαίας εταιρείας Cometto.

Το συγκεκριμένο όχημα κινείται με πολύ χαμηλή ταχύτητα και ελέγχεται με ασύρματο τηλεχειριστήριο, επιτρέποντας στους τεχνικούς να ρυθμίζουν το ύψος και την κλίση ανά χιλιοστό, ώστε να προστατεύεται το οδικό δίκτυο.



Η επιχείρηση σχεδιάστηκε να εξελιχθεί σταδιακά σε διάστημα τριών νυχτών, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, προκειμένου να μην διαταραχθεί η καθημερινότητα των κατοίκων και να διασφαλιστεί η στατικότητα των γεφυρών και του οδοστρώματος.

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Από το αρχαίο «χρεωστούμενο» στο σήμερα



Το ταξίδι της «Λύρας» κουβαλά έναν βαθύ ιστορικό συμβολισμό. Σχεδόν 2.600 χρόνια πριν, οι αρχαίοι Ναξιώτες τεχνίτες επιχειρούσαν παρόμοια κατορθώματα, σκάβοντας και μεταφέροντας τους δικούς τους μαρμάρινους γίγαντες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο περίφημος Κούρος του Απόλλωνα, ένας ημιτελής γίγαντας 10 μέτρων που «κόλλησε» στο λατομείο και δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του.

Η «Λύρα της Νάξου», με το επιτυχημένο ξεκίνημά της, μοιάζει να εκπληρώνει μια αρχαία υπόσχεση, μεταφέροντας το παγκοσμίου φήμης ναξιακό μάρμαρο στην «καρδιά» της σύγχρονης Ευρώπης.

Μόλις φτάσει στο λιμάνι, το γλυπτό θα φορτωθεί σε ειδικό πλοίο για να συνεχίσει το θαλάσσιο και οδικό του ταξίδι προς την Ελβετία, γράφοντας ιστορία στα χρονικά της παγκόσμιας τέχνης και της μηχανικής.

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