Άγιος Νικόλαος: Κλειστά σχολεία και βρεφονηπιακοί σταθμοί την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026

Παρατείνεται η αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων και των βρεφονηπιακών σταθμών στον Δήμο Αγίου Νικολάου την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026, με απόφαση της δημοτικής αρχής. Σε συνέχεια του χθεσινού «λουκέτου» που επιβλήθηκε σε ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας, ο δήμος προχωρά σε προληπτικό κλείσιμο των σχολείων προκειμένου να διεξαχθούν εξονυχιστικοί έλεγχοι ασφαλείας στα κτίρια, καθώς τα έντονα φαινόμενα, αν και παρουσιάζουν ύφεση, δεν έχουν υποχωρήσει οριστικά.

Η ανακοίνωση του δήμου:

Σε συνέχεια της απόφασης της Περιφέρειας Κρήτης για την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου λόγω της έντονης κακοκαιρίας, ο Δήμος Αγίου Νικολάου αποφασίζει την αναστολή λειτουργίας των σχολείων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και των βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026.

Η απόφαση λαμβάνεται ώστε να ολοκληρωθούν οι αναγκαίοι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις και να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα, καθώς το φαινόμενο, αν και βρίσκεται σε ύφεση, δεν έχει ακόμη παρέλθει πλήρως.

Τα συνεργεία και η πολιτική προστασία του Δήμου μας βρίσκονται σε διαρκή και αυξημένη εγρήγορση, παρεμβαίνοντας όπου απαιτείται και ελέγχοντας τα σημεία που επηρεάστηκαν από την κακοκαιρία.

Η βροχή είναι πολύτιμη και αναγκαία για τον τόπο μας. Το χθεσινό φαινόμενο, όμως, ήταν ιδιαίτερα έντονο, με όγκους νερού που δοκίμασαν τις υφιστάμενες υποδομές και με τον ποταμό του Αγίου Νικολάου να παρουσιάζει παροχή νερού σε ένταση που δεν έχει παρατηρηθεί ξανά τα τελευταία 50 χρόνια.

Τα γεγονότα αυτά δείχνουν ότι δεν αρκεί μόνο η πολιτική προστασία. Χρειάζονται ανθεκτικές υποδομές και συνολικός επανασχεδιασμός της αντιπλημμυρικής προστασίας, τόσο στα ρέματα εκτός οικισμών όσο και στα δίκτυα ομβρίων στις κατοικημένες περιοχές.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου έχει ήδη δρομολογήσει σχετικές παρεμβάσεις και θα συνεχίσει προς αυτή την κατεύθυνση, ζητώντας παράλληλα τη συνδρομή της Πολιτείας και της Περιφέρειας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

Στόχος μας πρέπει να είναι διπλός: η ασφάλεια των πολιτών και των οικισμών, αλλά και οι κατάλληλες υποδομές ώστε το πολύτιμο νερό της βροχής, αντί να χάνεται ή να δημιουργεί κινδύνους, να συγκρατείται και να αξιοποιείται προς όφελος του τόπου μας.

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