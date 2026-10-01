Ώρα μηδέν για το ΒΙΟ.ΠΑ. Φοινικιάς: Ανυπολόγιστες καταστροφές από την ξαφνική νεροποντή

Στο έλεος της καταστροφής και του αποκλεισμού βρίσκεται από τα ξημερώματα της 1ης Οκτωβρίου η Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙΟ.ΠΑ.) Φοινικιάς – Μαλάδων στο Ηράκλειο. Μέσα σε μόλις μία ώρα έντονης βροχοπτώσης, η περιοχή μετατράπηκε σε μια απέραντη πλημμυρισμένη ζώνη, με το νερό μέσα στις εγκαταστάσεις να ξεπερνά το ένα μέτρο, προκαλώντας ανυπολόγιστες ζημιές σε επιχειρήσεις και εξοπλισμό. Την ίδια ώρα, η οργή των ιδιοκτητών και των εργαζομένων ξεχειλίζει, καθώς ο αποκλεισμός της οδού Μάνου Κατράκη αφήνει τη λύση μιας και μόνο εξόδου διαφυγής, εγείροντας άμεσο κίνδυνο εγκλωβισμού εκατοντάδων πολιτών, ξυπνώντας εφιαλτικές μνήμες από την πρόσφατη πυρκαγιά στην περιοχή.

Η ανακοίνωση του συνδέσμου επιχειρήσεων ΒΙΟΠΑ Φοινικιάς - Μαλάδων

Ως Σύνδεσμος Επιχειρήσεων ΒΙΟ.ΠΑ. Φοινικιάς – Μαλάδων (ΣΥΝ.Ε.Φ.ΜΑ.), εκπροσωπώντας τις επιχειρήσεις της περιοχής μας, αισθανόμαστε την υποχρέωση να κοινοποιήσουμε τη δραματική κατάσταση που βιώνουμε από τα ξημερώματα της 1ης Οκτωβρίου.

Μία μόλις ώρα έντονης βροχόπτωσης ήταν αρκετή για να μετατρέψει το ΒΙΟ.ΠΑ. σε μια απέραντη ζώνη καταστροφής. Το ποτάμι υπερχείλισε, φερτά υλικά παρασύρθηκαν σε δρόμους και επιχειρήσεις, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις το νερό εισήλθε μέσα στις εγκαταστάσεις φτάνοντας ακόμη και το ένα μέτρο ύψος.

Αυτή τη στιγμή δεν βρισκόμαστε στα γραφεία μας. Βρισκόμαστε μέσα στις επιχειρήσεις μας, προσπαθώντας να σώσουμε μηχανήματα, εμπορεύματα, εξοπλισμό και τους κόπους μιας ζωής. Βρισκόμαστε δίπλα στους εργαζομένους μας, δίπλα στους ανθρώπους που βλέπουν τις περιουσίες τους να απειλούνται και να καταστρέφονται μέσα σε λίγα λεπτά.

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Την ίδια στιγμή, για ακόμη μία φορά, η μοναδική ουσιαστικά είσοδος και έξοδος από την περιοχή της Φοινικιάς παραμένει η οδός Παναγίας Μαλεβή – Ευαρέστου, καθώς η οδός Μάνου Κατράκη παραμένει κλειστή. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί έναν εξαιρετικά σοβαρό κίνδυνο για την ασφαλή αποχώρηση εργαζομένων και πολιτών. Σε λίγες ώρες, όταν ολοκληρωθεί η λειτουργία των επιχειρήσεων και αυξηθεί η κυκλοφορία, είναι ορατός ο κίνδυνος να επαναληφθούν εικόνες που ζήσαμε πριν από λίγους μήνες κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, με οχήματα εγκλωβισμένα και ανθρώπους να αδυνατούν να απομακρυνθούν από την περιοχή. Δεν είναι δυνατόν μια περιοχή με εκατοντάδες επιχειρήσεις και εργαζομένους να διαθέτει ουσιαστικά μία μόνο ασφαλή έξοδο και αυτή να κινδυνεύει να καταστεί και πάλι απροσπέλαστη.

Η αγανάκτησή μας είναι τεράστια, γιατί το σημερινό γεγονός δεν ήρθε χωρίς προειδοποίηση. Ως Σύνδεσμος έχουμε επανειλημμένα ενημερώσει και επισημάνει στους αρμόδιους φορείς την ανάγκη καθαρισμού και συντήρησης των ρεμάτων και των κρίσιμων σημείων της περιοχής. Έχουμε αποστείλει έγγραφα, παρεμβάσεις και αναφορές, επισημαίνοντας τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι επιχειρήσεις του ΒΙΟ.ΠΑ.

Σήμερα, δυστυχώς, οι φόβοι μας επιβεβαιώθηκαν με τον χειρότερο τρόπο.



Δεν ζητάμε προνόμια. Ζητάμε το αυτονόητο. Ζητάμε να προστατεύονται οι επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι, οι περιουσίες και οι θέσεις εργασίας μιας περιοχής στην οποία δραστηριοποιούνται περισσότερες από 300 επιχειρήσεις και εργάζονται εκατοντάδες άνθρωποι.

Καλούμε τους αρμόδιους φορείς να επισκεφθούν άμεσα την περιοχή, να διαπιστώσουν το μέγεθος της καταστροφής, να καταγράψουν τις ζημιές και να προχωρήσουν χωρίς άλλη καθυστέρηση στις απαραίτητες παρεμβάσεις.

Σήμερα δεν μιλάμε για θεωρίες, μελέτες ή υποσχέσεις. Μιλάμε για επιχειρήσεις που πλημμυρίζουν, για ανθρώπους που αγωνίζονται να σώσουν τις περιουσίες τους, για εργαζομένους που βλέπουν τους χώρους εργασίας τους να καταστρέφονται και για μια επιχειρηματική περιοχή που επί χρόνια ζητά τα αυτονόητα.

Η υπομονή μας έχει πλέον εξαντληθεί. Οι επιχειρήσεις του ΒΙΟ.ΠΑ. Φοινικιάς – Μαλάδων δεν μπορούν να συνεχίσουν να βιώνουν τις συνέπειες της αδράνειας και της καθυστέρησης. Απαιτούμε άμεσες και ουσιαστικές ενέργειες, πριν βρεθούμε ξανά αντιμέτωποι με ακόμη μεγαλύτερες καταστροφές. Η προστασία ανθρώπων, περιουσιών και θέσεων εργασίας δεν μπορεί να περιμένει άλλο.

Με εκτίμηση,



Σάββας Καθέρης



Πρόεδρος



Σύνδεσμος Επιχειρήσεων ΒΙΟ.ΠΑ. Φοινικιάς – Μαλάδων (ΣΥΝ.Ε.Φ.ΜΑ.)

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