Γιώργος Πελεκανάκης: Η βιωσιμότητα στον τουρισμό δεν αφορά μόνο τα ξενοδοχεία, αλλά ολόκληρο τον προορισμό

Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ επηρεάζοντας και τον τουρισμό, πως πρέπει να αντιμετωπιστεί; Στο επίκεντρο της παρέμβασής του προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας διευθυντών Ξενοδοχείων Γιώργου Πελεκανάκη κατά τη συμμετοχή του σε ευρωπαϊκό φόρουμ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες ,τέθηκε το ερώτημα για το πώς η μελλοντική Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τον Βιώσιμο Τουρισμό θα πρέπει να στηρίξει τις νησιωτικές περιφερειακές αρχές στις δράσεις τους για τον τουρισμό και το κλίμα.

Ο κ. Πελεκανάκης επικεντρώθηκε σε τρία βασικά σημεία. Είπε ότι απαιτούνται περισσότερα, πιο εύκολα προσβάσιμα και πρακτικά χρηματοδοτικά εργαλεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σημείωσε ότι η ενεργειακή αναβάθμιση, η εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης νερού, η παραγωγή ενέργειας , η διαχείριση αποβλήτων και η εφαρμογή πρακτικών κυκλικής οικονομίας απαιτούν σημαντικές επενδύσεις.

Όμως οι μικρές και μεσαίες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συχνά στερούνται την οικονομική δυνατότητα να προχωρήσουν με την ταχύτητα που επιβάλλουν οι ευρωπαϊκοί στόχοι, γι' αυτό η βιωσιμότητα δεν πρέπει να αποτελεί προνόμιο μόνο των μεγάλων επιχειρήσεων.

Τόνισε επίσης ότι για την Κρήτη, το νερό αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη πρόκληση των επόμενων ετών. Η ξενοδοχειακή βιομηχανία οφείλει να επενδύσει στην εξοικονόμηση και την ορθολογική χρήση του, αλλά παράλληλα απαιτούνται ευρύτερες υποδομές (αφαλατώσεις όπου είναι απαραίτητο, επαναχρησιμοποίηση νερού, σύγχρονα δίκτυα, περιορισμός απωλειών και ολοκληρωμένη διαχείριση υδάτινων πόρων).

Έτσι η η ευρωπαϊκή πολιτική πρέπει να συνδέσει άμεσα τις τουριστικές επενδύσεις με τις βασικές υποδομές των προορισμών.

Αναφέρθηκε επίσης στην βιωσιμότητα, σε επίπεδο προορισμού. Όπως τόνισε, η βιωσιμότητα πρέπει να αφορά ολόκληρη την κάθε περιοχή και όχι μεμονωμένα το κάθε ξενοδοχείο.

«Ένα ξενοδοχείο, υπογράμμισε, μπορεί να επενδύσει στην εξοικονόμηση ενέργειας, στη μείωση των αποβλήτων ή στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όμως η προσπάθεια αυτή απαιτεί συνολική μέριμνα και υποδομές από τον ίδιο τον προορισμό».

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