Ο Κωνσταντής Τζολάκης στη μεταγραφική λίστα της Τότεναμ

Η Χαλ έχει κάνει ιδανικό ξεκίνημα στη φετινή Premier League, έχοντας μόνο μια ήττα μετά τις πρώτες πέντε αγωνιστικές (δύο νίκες και δύο ισοπαλίες), με τον Κωνσταντή Τζολάκη να αποτελεί ένα από τα κεντρικά πρόσωπα της μέχρι τώρα πορείας της.



Ο Ελληνας διεθνής γκολκίπερ έχει διατηρήσει ανέπαφη την εστία του και σε τρία παιχνίδια του αγγλικού πρωταθλήματος, απέναντι σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Κόβεντρι και Αστον Βίλα, συμβάλλοντας σημαντικά στην πορεία της ομάδας του.



Οι εμφανίσεις του Τζολάκη δεν έχουν περάσει απαρατήρητες από τις άλλες ομάδες της Αγγλίας και σύμφωνα μάλιστα με την ιστοσελίδα «TEAMtalk» έχει μπει στη λίστα της Τότεναμ για τη χειμερινή μεταγραφική αγορά. Η ομάδα του Λονδίνου ψάχνει για έναν ακόμη τερματοφύλακα και έχει στη λίστα της τον 23χρονο γκολκίπερ της εθνικής Ελλάδας και τον Ολλανδό, Μπαρτ Φερμπρούγκεν, της Μπράιτον.

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