Κρήτη: «Βράζουν» οι αλιείς για πετρέλαιο και λαγοκέφαλο – Κινητοποιήσεις στις 11 Οκτωβρίου

Στα όριά τους δηλώνουν ότι βρίσκονται οι επαγγελματίες παράκτιοι αλιείς της Κρήτης, με τον κλάδο να προετοιμάζεται για συμμετοχή σε πανελλαδικές κινητοποιήσεις.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τόσο οι υποσχέσεις για την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου και η αποζημίωση 5,33 ευρώ το κιλό που θα έπαιρναν οι ψαράδες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει απολύτως τίποτα, όσο και η μεγάλη αύξηση του κόστους του πετρελαίου, που επιβαρύνει σημαντικά τους επαγγελματίες του κλάδου.

Ο πρόεδρος των αλιέων Ηρακλείου, Γιάννης Ανδρουλάκης, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και τη Ρένα Σημειαντωνάκη, αναφέρθηκε στις κυβερνητικές εξαγγελίες για τον λαγοκέφαλο, αλλά και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι ψαράδες.

«Δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως» για τον λαγοκέφαλο

Αναφερόμενος στο μέτρο της αποζημίωσης για την αλίευση λαγοκέφαλων, ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι, παρά τις σχετικές ανακοινώσεις, δεν έχει δημιουργηθεί ακόμη ο απαραίτητος μηχανισμός για να εφαρμοστεί στην πράξη.

«Έχουν δώσει την αίσθηση ότι ο ψαράς αποζημιώνεται με 5,33 ευρώ ανα κιλό αλλά δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως. Έβγαλε την πρόσκληση το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στη συνέχεια απέστειλε άλλο έγγραφο στη Περιφέρεια Κρήτης και νοτίου Αιγαίου και τους λέει να γίνουν προτάσεις και να τις καταθέσουν μέχρι 30 Σεπτέμβρη. Μέχρι χθες. Για να αποφασίσουμε πώς θα κάνουμε το κυνήγι του λαγοκέφαλου. Μέχρι αυτή τη στιγμή ουδεμία υποδομή υπάρχει, τίποτα απολύτως δεν έχουν φτιάξει, ούτε ποιος θα ζυγίζει τα λαγοκέφαλα ούτε σε ποιους καταψύκτες θα τα βάζουμε, ούτε ποιος θα κόβει τα παραστατικά, ούτε πώς θα πληρώνεται ο αλιέας. Ήταν μια φούσκα του υπουργού Μαργαρίτη Σχοινά, επειδή έγιναν κάποια περιστατικά με λαγοκέφαλους το καλοκαίρι, που δάγκωσαν πολίτες. Ζητάει από την Περιφέρεια επιπρόσθετα και προτάσεις για το ποια θα είναι η διαδικασία», είπε μεταξύ άλλων.

Ο πρόεδρος των αλιέων αναφέρθηκε παράλληλα και στις σοβαρές ζημιές που προκαλεί ο λαγοκέφαλος στα αλιευτικά εργαλεία, αλλά και στα ίδια τα αλιεύματα. « Ένα κοστούμι δίχτυα που κοστίζει 7.500 ευρώ, το βάζουμε απόψε και το πρωί το έχουν ξεσκίσει και έχουν φάει τα βρώσιμα ψάρια. Δεν φτάνει η ζημιά μόνο στα αλιευτικά εργαλεία αλλά τρώνε και τα ψάρια», τόνισε.

Στο επίκεντρο και το κόστος του πετρελαίου

Ιδιαίτερα σοβαρό χαρακτηρίζει ο κ. Ανδρουλάκης και το πρόβλημα με το κόστος των καυσίμων, υποστηρίζοντας ότι η αύξηση του πετρελαίου έχει επιβαρύνει δραματικά τους επαγγελματίες αλιείς.

« Ο Μαργαρίτης Σχοινάς μας έχει δέσει και μας έχει βάλει ταφόπλακα », επανέλαβε, αναφερόμενος στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί για τον κλάδο. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αλιείς προχωρούν πλέον σε πανελλαδική κινητοποίηση, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 11 Οκτωβρίου, με τη συμμετοχή, όπως ανέφερε, 14.000 μικρών αλιευτικών σκαφών.

Οι επαγγελματίες αλιείς ζητούν λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους σε όλη τη χώρα.

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