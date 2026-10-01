Ο πρώην βουλευτής Ηρακλείου Γιάννης Μιχελογιαννάκης ανακοίνωσε την επιστροφή του στο ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, με δημόσια δήλωσή του στην οποία κάνει λόγο για επιστροφή στις πολιτικές και ιδεολογικές του ρίζες.

Στο μήνυμά του εκφράζει τη στήριξή του στον Νίκο Ανδρουλάκη και αναφέρεται στην ανάγκη συγκρότησης μιας ισχυρής προοδευτικής εναλλακτικής πρότασης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Σε μήνυμά του αναφέρει:

Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες, Η πολιτική μου διαδρομή είχε πάντα ως μοναδικό γνώμονα την προσφορά στον τόπο μας, την προάσπιση της κοινωνικής δικαιοσύνης και τη δημιουργία μιας προοδευτικής διεξόδου για τη χώρα. Σήμερα, η ανάγκη για μια ισχυρή, αξιόπιστη και κυβερνητική εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία είναι πιο επιτακτική από ποτέ.

Αυτή την πρόταση μπορεί να την εγγυηθεί μόνο το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρός του, Νίκος Ανδρουλάκης. Με σοβαρότητα, θεσμικότητα, καθαρές θέσεις και ένα σύγχρονο σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα, το ΠΑΣΟΚ αποτελεί πλέον τον μοναδικό καταλύτη για την ανασύνθεση της δημοκρατικής παράταξης. Για μένα, αυτή η απόφαση δεν είναι απλώς μια πολιτική επιλογή. Είναι η επιστροφή στις πολιτικές και ιδεολογικές μου ρίζες. Είναι η επιστροφή στο σπίτι από το οποίο ξεκίνησα να αγωνίζομαι.

Και αυτή η επιστροφή ξεκινά από εδώ, από την Κρήτη μας. Το νησί που υπήρξε διαχρονικά το κάστρο της Δημοκρατίας, των μεγάλων κοινωνικών αγώνων και της προοδευτικής αλλαγής. Οι Κρητικοί ξέρουν καλά τι σημαίνει αξιοπρέπεια, πολιτική ευθύνη και αληθινή προοδευτική ταυτότητα. Δεν ανέχονται τον λαϊκισμό, αλλά ούτε και την αλαζονεία της σημερινής κυβέρνησης της ΝΔ, που αφήνει το νησί μας χωρίς ισχυρές υποδομές, με ένα διαλυμένο ΕΣΥ και με την ακρίβεια να πνίγει την καθημερινότητά μας.

Η Κρήτη δικαιούται ένα αναπτυξιακό σχέδιο που θα στηρίζει τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, τον μικρομεσαίο επιχειρηματία και τους νέους μας, και όχι μια πολιτική των «καλαθιών» και των επιδομάτων. Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα για μια μεγάλη, πλειοψηφική προοδευτική παράταξη, ενώνω τις δυνάμεις μου με το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής. Στρατεύομαι στην πρώτη γραμμή αυτού του αγώνα, δίπλα στους απλούς πολίτες του τόπου μας, για να φέρουμε ξανά από την Κρήτη το μήνυμα της μεγάλης νίκης, την ελπίδα και την προοδευτική αλλαγή που αξίζει η πατρίδα μας.