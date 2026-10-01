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GOSSIP - LIFESTYLE

Σωτηροπούλου: "Φέτος έχασα τον πατέρα μου και κατάλαβα πώς είναι να πορεύεσαι μόνος"

σωτη
clock 13:00 | 01/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Τόνια Σωτηροπούλου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή "Πρωίαν σε Είδον" και αναφέρθηκε στον θάνατο του πατέρα της. Η απώλειά του την έκανε να μάθει να στηρίζεται περισσότερο στις δικές της δυνάμεις και να πορεύεται μόνη της.

«Θέλω να είμαι παρατηρητής όσων μου μαθαίνει η ζωή. Προφανώς είναι το κομμάτι της αυτοβελτίωσης, της ψυχοθεραπείας εννοείται και όσο ζω μαθαίνω. Και κατάλαβα ότι ξέρεις πρέπει να αποτινάξουμε και φόβους που έχουμε. Και φέτος ήταν μια πολύ κομβική χρονιά για εμένα, γιατί έχασα τον πατέρα μου τον Ιανουάριο και ένα από τα πράγματα που φοβόμαστε πιο πολύ, το πιο δεδομένο που θα συμβεί, είναι φυσικά η απώλεια. Πόσο μάλλον η απώλεια ενός από τους σημαντικούς σου άξονες. Γιατί είναι μία από τις δύο ρίζες μας οι γονείς», είπε χαρακτηριστικά.

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